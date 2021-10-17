وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات «تكافؤ الفرص التعليمية».. بعد قليل

تشهد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، فعاليات مؤتمر "تكافؤ الفرص التعليمية"، بمشاركة وزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي، ورؤساء الجامعات، كما سيتم تكريم الطلاب المتفوقين ومؤسسات العمل الأهلي الشريكة.

وقالت "القباج"، إن "تكافؤ الفرص التعليمية يسهم في إتاحة التعليم للجميع، خاصة أن القيادة السياسية كل ما يشغلها هو الاستثمار في البشر وبناء الإنسان، كما تشجع على الشراكة وتؤمن بدور المجتمع المدني".

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تجربة المدارس المجتمعية أثبتت نجاحها، حيث وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف مدرسة تضم ٣٤ ألف طالب وطالبة، وتمثل إسهامًا في تنفيذ خطة الدولة في تطبيق سياسات التعليم للجميع وتكافؤ الفرص التعليمية.

وأشارت "القباج"، إلى أن التعليم بوابة التنمية، حيث تتواجد مدارس التعليم المجتمعي في الأماكن النائية لإتاحة التعليم للمتسربين من المدارس خاصةً الفتيات، لافتة إلى أن الوزارة لا تتعامل في مدارس التعليم المجتمعي مع الطفل فقط بل مع الأسرة كلها، والتأكد من حصول المواطن الأولى بالرعاية على كافة الخدمات.

وأوضحت، أن الرئيس وجَّه بتكافؤ الفرص التعليمية في الجامعات والمعاهد، حيث كان في السابق ينتهي الدعم عند بلوغ الأطفال سن 18 سنة، لذلك كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم وقوف طالب عن التعليم بسبب فقره أو إعاقته، في ظل نسبة تعليم جامعي بين الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة أقل من 1%، ونسبة أمية تصل إلى 62% لذا، أصبح الدعم النقدي مشروط بالالتحاق بالتعليم وشرطه حضور الأطفال بنسبة 80% فى المدارس.

وفي وقتٍ سابق، صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، بإعفاء 5.5 مليون طالب بالمراحل التعليمية المختلفة، من المصاريف الدراسية، و34 ألف طالب مستفيد من مدارس التنمية المجتمعية، فيما استحدثت الوزارة 25 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات المصرية لتسويق القضايا الاجتماعية بالجامعات وإشراكهم بالمشروعات التنموية.