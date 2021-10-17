الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق بشقة سكنية فى القليوبية

حريق بشقة سكنية
حريق بشقة سكنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بإحدى الشقق في أحد العقارات بشارع عبدالفتاح بكرى دائرة قسم شرطة قها، اليوم الأحد، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بشقة في شارع عبدالفتاح بكري متفرع من شارع القناطر دائرة قسم شرطة قها.

انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده لمناطق مجاورة، وبالفحص تبين أن العقار مكون من 4 طوابق، ونشب الحريق بشقة بالطابق الثاني مكونة من ثلاث غرف ملك "أحمد ع ص"، 45 سنة، تاجر خضروات، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

ورجحت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، واستدعت المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق. 

وفى سياق متصل، سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق اندلع بعقار بمنطقة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب، دون خسائر بالأرواح أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وانتدبت المعمل الجنائي لفحص مكان الحريق لبيان أسباب نشوبه.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بعقار بمنطقة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب.

على الفور جرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وجرت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بالأرواح.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من 4 طوابق على مساحة 150 مترا، غير مأهول بالسكان، يستخدم كمخزن لبكرات لاصقة، دون ترخيص، ملك "ب.ز.ش"، 66 عامًا، بالمعاش، وتبين أن الحريق نشب بكمية من البكرات اللاصقة الموجودة بالطوابق العلوية الثلاثة، كما أتت النيران على الكراتين المخزنة بالعقار، ولم ينتج عن الحريق ثمة خسائر بالأرواح.

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