الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

استخدمت صورتها بدون إذن.. قصة تنمر إحدى الصيدليات على أروى جودة بسبب السليوليت

أروى جودة
أروى جودة

تسببت إحدى الصيدليات الشهيرة في ضجة على مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعدما أقدمت على استخدام صورة الفنانة أروى جودة من مهرجان الجونة بدون إذن مسبق منها.

وأقدمت الصيدلية على عمل إعلان ترويجي لأحد المنتجات من خلال صورة الفنانة أروى جودة عبر موقع تبادل الصور «انستجرام».

وعلقت الصيدلية على صورة أروى جودة: «عملنالك مجموعة خاصة جدا بالسيلوليت.. علشان رجليكى تكون ناعمة».

وردت الفنانة أروى جودة على إعلان الصيدلية: «أنا مش فارق معايا إنه يكون عندي سيلوليت دي حاجة عادية وطبيعية.. وبعدين ميصحش تستخدموا صور الناس بدون استئذان».

وتعرضت الصيدلية لهجوم كبير وانتقادات واسعة من قبل رواد السوشيال ميديا، ما دفعها لحذف المنشور بعد ساعتين على نشره.

أروى جودة

وبحسب موقع الصحة العالمية، يعرف السيلوليت بأنه تجمع للدهون تحت سطح الجلد، بحيث تشكل على الجلد ما يشبه الدمامل الصغيرة جدًا، والمظهر الناتج عنها يشبه الشكل الخارجي لقشرة البرتقال.

ويصيب السيلوليت ما يقارب 90% من النساء ما بعد سن المراهقة، حيث أنه أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال، وذلك بسبب:

كمية الدهون في العضل أعلى عند النساء، والجلد عند الرجال أسمك مما يقلل تراكم الدهون تحته، وكما تلعب الوراثة دورًا في زيادة فرص حدوث السيلوليت.

عوامل ظهور السيلوليت

توجد عدة عوامل تؤثر بشكل عام على مدى ظهور السيلوليت، وتمثلت هذه العوامل في الاتي: نمط الحياة غير صحي، والذي يكون غالبًا معتمد على سوء التغذية.

بالاضافة إلى اتباع الحميات غير الصحية وغير المتوازنة، وقلة ممارسة النشاط البدني.

والتغيرات الهرمونية في الجسم، وخاصةً لدى النساء في مرحلة الحمل أو انقطاع الطمث، وهذا العامل قد يكون سبب رئيس في حدوث السيلوليت.

الهرم مواقع المتابعين مهرجان الجونة السوشيال ميديا صيدليات

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