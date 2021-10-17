أبرزها الاقتصاد والطاقة ومواجهة الإرهاب.. 5 مجالات مهمة تعزز التعاون بين مصر وبريطانيا

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، جلسة مباحثات مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

ومن المنتظر أن يتناول الجانبان خلال اللقاء الذي يجري بمقر وزارة الخارجية - العلاقات المصرية البريطانية المتميزة، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية الآنية.

و يمتد التعاون المشترك بين مصر وبريطانيا على مدى سنوات طويلة، وهو ما توج في الفترات الأخيرة بتنميته وزيادته في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، ومواجهة الإرهاب، وفي السطور التالية تستعرض "الدستور" أبرز نقاط ومجالات التعاون بين البلدين في السطور التالية.

مباحثات الرئيس السيسي وجونسون تؤكد توطيد التعاون الاقتصادي

وتحرص مصر على توطيد العلاقات مع بريطانيا، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسات مباحثات سابقة مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بلندن فى يناير من العام الماضى حيث أشار إلى تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق السياسي والأمني وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، كما أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لمزيد من الانخراط لبريطانيا في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلاً عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

الاستثمار والتعاون الثنائي في مجال الطاقة

وكان سفير بريطانيا بالقاهرة جاريث بايلي، قد توقع لمصر إمكان قيادة مجموعة على غرار منظمة "أوبك"، في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة نظرا لما تملكه مصر من مؤهلات طبيعية هائلة تمكنها من تحقيق ذلك .

وقال في تصريحات سابقة على هامش الاحتفال الذى أقيم بمقر السفارة البريطانية بمناسبة استثمار شركة "جلوبال اك" البريطانية فى قطاع الطاقة المتجددة فى مصر، إن القاهرة تتمتع بإمكانات كبيرة لاسيما المساحات الشاسعة من الصحراء المتوافرة لإقامة محطات للطاقة المتجددة وأيضا مساحات فيما يتعلق بطاقة الرياح فى خليج السويس.

شراكة في مكافحة تغير المناخ

وأضاف السفير أن المملكة المتحدة ستستضيف القمة العالمية السادسة والعشرين لمكافحة التغير المناخي (كوب 26) التى ستنعقد بعد حوالى عشرين يوما فى جلاسكو.

وقال السفير :"ولنا الشرف أن نستضيف الرئيس عبد الفتاح السيسي فى القمة كرئيس لمصر الدولة التي سوف تتولى الرئاسة وتستضيف القمة القادمة بشرم الشيخ".

وأشاد "بايلي" بالشراكة بين مصر وبريطانيا فى مجال الطاقة المتجددة ومكافحة التغير المناخي.. لافتا إلى أنه وبعد قمة جلاسكو ستشرف بلاده بان تكون شريكا مع مصر خلال السنة القادمة ( خلال فترة رئاسة القمة القادمة) وأن نتعاون فى أى مجال فى هذا الصدد.

وأضاف: " أن جلوبل إك هى شركة ذات تمويل بريطاني- نرويجي قامت بشراء جزءا من محطة بنبان للطاقة الشمسية بالقرب من أسوان وتستثمر ب66 ميجاوات، ونحتفل بالاستثمار ولكن الرسالة أوسع من ذلك وهى وجود علاقة متميزة بين مصر وبريطانيا فى مجال الطاقة المتجددة".

كما أوضح أن بريطانيا تعد من أكبر الدول التى تستثمر فى مصر، متوقعا المزيد من الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة من الرياح على سبيل المثال فى مشروع غرب بكر للرياح حيث إن هناك اتفاقا مع شركة بريطانية للقيام بالمشروع.

عودة السفر بين مصر وبريطانيا يعزز السياحة بين البلدين

وفيما يتعلق بالسياحة البريطانية إلى مصر، قال السفير البريطاني أنه تمت إزالة مصر من القائمة الحمراء للسفر والخاصة بـ "كوفيد 19" مؤخرا، وبالإضافة إلى ذلك تم الاعتراف من قبل بريطانيا بالشهادات الصحية الخاصة بالتلقيح فى مصر ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، وهذا يعنى عودة السفر بين مصر وبريطانيا فى الاتجاهين.

وأشار السفير البريطاني إلى عودة الرحلات للطيران الشارتر كـ "ايزى جيت" و"توي" الى مدينتى شرم الشيخ والغردقة بالإضافة إلى ذلك تم تكثيف الرحلات الجوية لمصر على الخطوط الجوية البريطانية لتصبح رحلة يومية بدلا من ثلاث رحلات أسبوعيا.

وتوقع السفير البريطاني أن يكون هناك آلاف من السائحين البريطانيين الذين سيقومون بزيارة مصر خلال هذا الموسم.

مواجهة الإرهاب

وأشار "بايلي" إلى أن مصر والمملكة المتحدة عانيتا من الإرهاب والتطرف مثل كل دول العالم، كانت الزيارة التى قام بها مؤخرا لمصر رئيس المخابرات البريطانية «إم آي 6» في نوفمبر 2020، خير دليل حيث تم الاتفاق خلالها على التعاون لأنه لا توجد دولة يمكنها أن تواجه مشكلة الإرهاب بمفردها، فالتطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعى يتم دوليا.