تجديد حبس طالب طعن زميله بـ«كتر» أمام مدرسة بمدينة السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأحد، حبس طالب تعدى على زميله بسلاح أبيض "كتر" أمام إحدى المدارس بمنطقة مدينة السلام محافظة القاهرة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهم طالب بالمدرسة ويأخذ أموالًا من الطلبة نظير تركهم يدخلون المدرسة، وعندما رفض المجني عليه إعطاءه، تعدى عليه بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة.

بداية الواقعة بورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بقيام طالب بإصابة زميله بسلاح أبيض "كتر" بعد مشاجرة نشبت بينهما أمام إحدى المدارس بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.