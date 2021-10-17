الأحد 17 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

محمد زين الدين يطالب بتعظيم الدور المجتمعي للقطاع الخاص

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بالدولة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص أدى دورا هاما في التنمية خلال الفترة الماضية، كما حقق نجاح كبير، الأمر الذى كان يتطلب وجود قانون لتنيسر الإجراءات في مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية، لتحقيق الانجازات وضمان الحقوق.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافقى والخدمات العامة.

وقال زين الدين، مشروع القانون الذي نناقشه اليوم يأتى استكمالا لما بدأناه في هذا الملف من حيث تسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الأساسية بشكل أفضل، مشيرا إلى أهمية إزالة العراقيل وتلبية مطالب القطاع الخاص، وفى نفس الوقت الحفاظ على حق الدولة والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية وجودة الخدمات المقدمة.

وطالب زين الدين، فى كلمته، بضرورة تعظيم الدور المجتمعى للقطاع الخاص، كنوع من انواع المشاركة الفعلية فى مساعدة ودعم المجتمع  حتى نشعر جميعا بأننا نعمل فى خندق واحد.

مجلس النواب عضو مجلس النواب القطاع الخاص الموازنة العامة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة أحمد سعد الدين

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

أسعار جديدة لـ«شهادة تطعيم كورونا».. 1000 جنيه لغرض السياحة

شيخ الأزهر: الجيش المصري فاجأ العالم بنصر كاسح في أكتوبر أذهل المعتدين

إطلاق مبادرة الرئيس للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بـ29 ألف مدرسة

«ماضون معًا بإرادة صلبة».. أهم رسائل الرئيس فى حفل المولد النبوى

«اغتصاب الطفولة».. الباز يهاجم مسئولى الأزهر بسبب «يونيفورم» الطالبات الصغيرات

تسرب رائحة الغاز يثير قلق أهالى الإسكندرية.. والحى يعلق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

د.أحمد الخميسى

نوبل بين محفوظ وأيتماتوف

ماجد حبته

تاريخ مختصر للأزمة اللبنانية

ماجدة الجندى

أحلام لا تنتهى

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

صور

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

محطة تل أبيب

المزيد

«شؤون الأسرى»: سجون الاحتلال مستمرة في تصعيد العقوبات بحق الفارين من «جلبوع»

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين فى القدس وبيت لحم

بمشاركة 7 دول: إسرائيل تبدء تدريبات "العلم الازرق".. ما أهدافها؟