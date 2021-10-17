حبس سائق صدم طالبة أمام مدرستها بمدينة السلام

قررت جهات التحقيق، اليوم الأحد، حبس سائق صدم طالبة بالمرحلة الإعدادية أثناء عبورها الطريق أمام أحد المدارس فى منطقة مدينة السلام بمحافظة القاهرة، وتسبب فى وفاتها فى الحال، بسبب سرعته الزائدة أثناء قيادة سيارته، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بإستكمال التحريات اللازمة حول الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام من ضبط سائق السيارة المتهم بصدم طالبة أثناء عبورها الطريق أمام أحد المدارس بمدينة السلام.

وكان ذوي الطالبة قد تسلموا جثمانها عثب تصريح الجهات المختصة بالدفن، وعن الحادث أكد شهود عيان أن السيارة كانت مسرعة للغاية ولم يتمكن السائق من تفادى الطالبة أثناء عبورها أمام إحدى المدارس بمدينة السلام وفور صدمها فر هاربا.

كانت بداية الواقعة عندما صدمت سيارة مسرعة طالبة بالمرحلة الإعدادية أثناء عبورها طريق 100 الجديد وتم وفاتها فى الحال وتم انتقال الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث، وأخذ أقوال الشهود وتم نقل المتوفاة إلى مستشفى السلام وإبلاغ أهلها بالحادث وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

لتجنب حوادث الطرق اتبع التعليمات الأتية

1- الصيانة الدورية للسيارة

ينبغي عمل صيانة دوريّة للسيارة، وذلك من خلال فحص الإطارات والفرامل، والتأكّد من أنّها بحالة جيدة، هذا إلى جانب تفقد المحرك، وعمل صيانة دوريّة له، والتأكد من مياه التبريد بالسيارة بشكل دوريّ، ويُنصح عند شراء سيارة جديدة التأكد من وجود أجهزة تجنب الحوادث، والكاميرات الخلفيّة المدمجة، الأمر الذي يُساعد على تجنب وقوع الحوادث.

2- الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة

ينبغي الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة؛ لتجنب وقوع الحوادث المروريّة، ويمكن تطبيق ذلك من خلال تجنب استعمال الهاتف المحمول، أو إرسال الرسائل النصيّة أثناء القيادة، والتأكّد من ضبط نظام مكبر الصوت في السيارة؛ لإجراء المكالمات الهاتفيّة دون استخدام اليدين، هذا كما يجب توعية الأطفال بضرورة تركيز السائق على الطريق أثناء القيادة، وإعداد أيّ شيء يحتاجونه مقدمًا.

3- ضبط كافة مرايا السيارة بطريقة صحيحة، بحيث يُمكن رؤية أكبر قدر ممكن من الطريق من الخلف.

4- الإمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين، فقد يؤدي استخدام يد واحدة أثناء القيادة لوقوع حادث.

5- مراقبة الطريق بحذر، فقد يظهر طفل، أو حيوان أليف، أو أحد سائقي الدراجات النارية بشكل مفاجئ؛ لذا يجب أن يكون السائق متيقظاً في كافة الأوقات.

6- عدم الإسراع عند تحول ضوء الإشارة الضوئيّة إلى اللون الأخضر.

7- عدم قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق والتعب، أو عند تناول أدوية تسبب النعاس؛ لأنه قد يؤدي لوقوع حادث، كما يُنصح باستشارة الطبيب عند البدء بتناول دواء جديد، إذا كان ما زال بالإمكان قيادة السيارة، أو أنه يوجد خطورة.

8- تجنب قيادة السيارة في الطقس السيئ، خاصةً إذا كان هناك أمطار، أو ضباب، أو رياح، أو ثلوج؛ إذ لا يمكن للسيارة الخاصة، أو السيارات المحيطة العمل بشكل طبيعيّ، الأمر الذي يؤدي وقوع الحوادث المروريّة، ومن أهم النصائح الواجب أخذها بعين الاعتبار في حالات الطقس السيئة، ما يلي:

9- تشغيل المصابيح الأماميّة للسيارة؛ للسماح للآخرين برؤية السيارة، وكذلك تشغيل مساحات الزجاج الأماميّ بشكل مستمر أثناء المطر، أو الثلج.

10- تجنب القيادة في الليل قدر الإمكان، أو في الساعات الأولى من الصباح الباكر.