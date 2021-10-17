الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تسير 78 رحلة جوية اليوم

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير مصر للطيران اليوم الأحد، ٧٨ رحلة جوية بمعدل ٥٣ رحلة دولية إلى كل من بغداد، إربيل، الكويت، ندجامينا، لاجوس، تونس،الدوحه، أثينا، مدريد، دوسلدورف، لندن، نيويورك، ميلانو، روما، أبوجا، باريس، دبي، جنيف، اسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، بروكسل، موسكو، أبوظبي، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، عمَان، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أسمرة، و١٩ رحلةداخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و٦ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ٨٠٥٢ راكبا.

وتلتزم  المطارات المصريةً بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي اعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

وأوضحت وزارة الطيران، في منشور للعاملين، إن الحملة الطبية الوافدة من وزارة الصحة، سوف تتواجد في مقار الوزارة،

وأشارت وزارة الطيران المدني، إلى أن هناك شرطان لحصول الموظف على التطعيم، أولهما أن يكون المتقدم قد سجل على موقع وزارة الصحةوالسكان، أن يكون لديه بطاقة الرقم القومي، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي وخطة الدولة لتعطيم الموظفين بالجهاز الإداريوالمواطنين أيضا ضد فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 688 حالةجديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًالإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

مصرللطيران ميلانو الدوحة أمستردام المطارات المصرية الاجراءات الاحترازية

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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