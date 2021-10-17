الأحد 17 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«خارجية البرلمان» تناقش اتفاقية بين مصر وبولندا لإعفاء تأشيرات الدبلوماسيين

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 326 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السـفر الدبلوماسية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 7-6-2021.

وستناقش لجنة شئون العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالتنسيق مع مكتب مشترك من لجنة الدفاع والأمن القومي.

ويعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلسته العامة اليوم الأحد، حيث يبدأ أعماله بمناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمان من العضو فتحي قنديل و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، والنائبة ميرفت عازر و19 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين مركبة التوكتوك بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين والحفاظ على القواعد المرورية.

كما تناقش الجلسة العامة عددًا من تقارير اللجان النوعية، على رأسها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، النقل والمواصلات، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الطاقة والبيئة، والإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13-6-2021.

مجلس النواب الأمن القومي القطاع الخاص خارجية البرلمان مشروع قانون تأشيرات الدخول الخطة والموازنة قصب السكر سياسة الحكومة

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