الشرطة البريطانية تعلن القبض على منفذ هجوم الطعن ضد النائب دفيد أميس

ألقت السلطات البريطانية القبض على شخص يُدعى "علي حربي علي"، يبلغ من العمر 25 عامًا، بتهمة ارتكاب جريمة قتل السير ديفيد أميس أمس.

وذكرت الشرطة - بحسب شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية - إن المحققين حصلوا على مذكرة توقيف أخرى في محكمة وستمنستر الجزئية تسمح لهم باحتجاز "علي حربي علي" للاشتباه في طعنه أميس.

وأوضحت الشرطة أن من قام بالاعتداء بريطاني من أصول صومالية، مشيرة إلى أنه تصرف منفردًا.

وصنفت وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية، التي تحقق في عملية طعن أميس الحادث، بأنه إرهابي.

وعلى صعيد آخر، ارتفع إجمالي عدد الجرعات المعززة المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، التي مُنِحَت للأشخاص في إنجلترا إلى 3.1 مليون جرعة، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية،إن حصيلة الجرعات المعززة التي تم منحها حتى الآن جرت خلال أربعة أسابيع، مع وجود شخصين بين كل 5 أشخاص تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، مؤهلين لتلقي الجرعة.

وتظهر الأرقام أن أكثر من ثلث العاملين في مجال الصحة والرعاية المؤهلين لتلقي اللقاح، قد حصلوا أيضًا على جرعتهم الثالثة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.