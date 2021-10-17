الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إعلان النتائج الرسمية الأولية للانتخابات البرلمانية فى العراق

الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية العراقية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق،  عن النتائج الرسمية الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية بعد الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي.


وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العراقية القاضي جليل عدنان - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)  - إنه "تم الانتهاء من عملية تدقيق نتائج الانتخابات، بعد إكمال العد والفرز اليدوي لـ 3681 محطة".


وأضاف أن النتائج الأولية الآن متاحة أمام الجميع عبر موقع المفوضية العليا للانتخابات، مبينا أن هذه النتائج تعد أولية وبإمكان الطعن فيها، قائلا "نحن ملزمون وفقاً للقانون بأن نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين".


من ناحية أخرى، بحث رئيس تحالف (تقدم) العراقي محمد الحلبوسي، مع رئيس تحالف (الفتح) هادي العامري، المشهد السياسي في العراق، فيما أكدا أهمية النظر بالطعون المقدَّمة حول نتائج الانتخابات البرلمانية.


كما أكد اللقاء أهمية النظر بالطعون والشكاوى المقدَّمة من القوى السياسية حول نتائج الانتخابات وتدقيقها، من أجل شفافية العملية الانتخابية وطمأنة جميع المشاركين في الانتخابات على مستوى المرشحين والناخبين بدقة ونزاهة الإجراءات.


وكانت الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة التي تمت، الأحد، قد بلغت نسبة المشاركة فيها حسب المفوضية العراقية للانتخابات 41 في المائة، بواقع مشاركة أكثر من 9 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم، من أصل نحو 22 مليونا يحق لهم التصويت.
 

وعلى صعيد آخر ، أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق،  بتسجيل 32 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 22713 حالة وفاة.


وقالت الوزارة في تقرير، اليوم، إنه تم تسجيل 2162 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و32 ألفا و660 إصابة.


وأشار التقرير إلى شفاء 3199 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و961 ألفا و666.


ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 26117 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.


وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى خمسة ملايين و210 ألفا و145 شخصا.


جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

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وائل لطفي

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