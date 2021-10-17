الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 17-10-2021

الطقس
الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض اليوم الأحد الموافق 17-10-2021  درجة الحرارة بشكل ملحوظ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.


ويسود ليلا، طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


أما عن الظواهر الجوية، فتنتشر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء فيما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة  على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 30 21
الإسكندرية 27 20
وادي النطرون 30 20
طنطا 29 21
شبين الكوم 30 21
دمنهور 29 20
بلطيم 28 21
مطروح 26 18
السلوم 26 19
سيوة 30 17
بورسعيد 28 23
دمياط 28 23
الزقازيق 30 21
المنصورة 30 20
الإسماعيلية 31 21
السويس 31 21
العريش 28 22
رفح 28 22
رأس سدر 29 20
نخل 29 18
نويبع 33 26
طابا 29 21
كاترين 28 16
الطور 30 23
شرم الشيخ 35 25
الغردقة 34 25
مرسى علم 34 24
الفيوم 34 21
بنى سويف 34 20
المنيا 34 20
أسيوط 35 20
سوهاج 37 22
قنا 39 23
الأقصر 39 24
أسوان 41 26
إدفو 41 26
أبوسمبل 39 26
الوادي الجديد 38 22
شلاتين 38 24
أبو رماد 37 22
حلايب 33 24
رأس حدربة 33 23

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 17-10-2021

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