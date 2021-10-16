«الدواء الأمريكية» توافق على استخدام عقار من إنتاج «روش»

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام عقار "تيسينتريك" أو "أتيزوليزوماب" التي أنتجته شركة (روش) السويسرية للصناعات الدوائية كعلاج مساعد، بعد الجراحة والعلاج الكيميائي باستخدام البلاتين، للبالغين المصابين بسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة من المرحلة الثانية والثانية، على النحو الذي يحدده اختبار حاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء، حسبما أفادت الشركة في بيان.

وأظهرت النتائج أن العلاج باستخدام "تيسينتريك"، بعد الجراحة والعلاج الكيميائي القائم على البلاتين، قلل من خطر عودة المرض أو الوفاة بنسبة 34 % لدى الأشخاص المصابين بسرطان الرئة من المرحلة الثانية والثانية، مقارنة بأفضل رعاية داعمة.

ويتوفر "تيسينتريك" بثلاثة خيارات للجرعات، مما يوفر المرونة في اختيار إعطاء الجرعة كل أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة.



وصوتت اللجنة الاستشارية بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالإجماع للتوصية بجرعة معززة من لقاح جونسون آند جونسون بعد ما لا يقل عن شهرين من حصول الإنسان على الجرعة الأولى.

وأعلنت شركة جونسون آند جونسون عن أن اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية المرتبطة بها والتابعة لإدارة الغذاء والدواء صوتت بالإجماع بواقع 19 صوتا وبدون أي معارضة على منح التفويض بالاستخدام الطارئ للقاحها المضاد لفيروس كورونا للبالغين من عمر 18 عامًا ومن هم أكبر بعد ما لا يقل عن شهرين من تناول جرعة اللقاح الذي يتكون من جرعة واحدة فقط.

وجاء قرار اللجنة بناء على نتائج المرحلة الثالثة من التجارب والتي أظهرت أن جرعة معززة زادت الحماية إلى 94% ضد الحالات المتوسطة والحادة/ الحرجة من كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وقال بول ستوفيلز، نائب رئيس اللجنة التنفيذية وكبير المسئولين العلميين في شركة جونسون آند جونسون إن "توصية اليوم قائمة على مجموع الأدلة، حيث توضح البيانات السريرية والواقعية أنه في حين أن الجرعة الواحدة توفر حماية قوية وطويلة الأمد ضد كوفيد 19، فإن إعطاء جرعة معززة بعد التطعيم الأساسي بالجرعة المفردة يزيد من الحماية، بشكل خاص ضد أعراض كوفيد19".