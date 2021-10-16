«الإسكان»: لن يوجد أي مواطن في المناطق غير الآمنة نهاية 2021

أكد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، المهندس خالد عباس، أنه مع نهاية العام الجاري لن يوجد أي مواطن في المناطق غير الآمنة.

وقال عباس- خلال مداخلة مع برنامج (على مسئوليتي) الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية (صدى البلد) مساء اليوم السبت: "أهالي المناطق غير الآمنة في نزلة السمان وسن العجوز هم الذين سينتقلون إلى مشروعات الإسكان البديل التي تم افتتاحها اليوم"، مضيفا أن الوحدات السكنية مفروشة بالكامل للأهالي، وأن المواطن الذي تم نقله إلى الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة سيدفع 300 جنيه فقط نظير الصيانة.

وأشار إلى أن الوحدات السكنية بمساحة 94 مترا ومكونة من ثلاث غرف نوم وصالة ومطبخ وحمام، وتم توفير الأجهزة والأثاث داخل هذه الوحدات، مضيفًا أن مجموعة من الأهالي استلموا وحدات سكنية بالفعل، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين لشروط الإقامة في المدن الجديدة.

وأوضح أن ثمن الشقة في الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة يصل إلى 700 ألف جنيه، قائلًا: "في البداية تعرضنا لحملات تشكيك أننا نسعى لأخذ الأراضي ولكن وجهة نظر الأهالي تغيرت بعد ذلك".