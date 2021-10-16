إزالة 20 حالة تعد خلال تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 18 بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ تنفيذ 20 قرار استرداد أراضي أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة 18، السبت، منهم إزالة 5 حالات تعد بمركز كفر الشيخ على مساحة 110 متر مباني، و15 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 23 قراريطًا و12 سهمًا.

يأتي ذلك بالتعاون مع مديرية الأمن، بالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وازالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مؤكدًا تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة، لافتًا إلى التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.

وتمكنت الحملة بمركز كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بالتعاون مع قوة شرطية من إزالة 20 حالة تعد على أملاك الدولة، ليرتفع عدد أعداد الإزالات التي تم ازالتها ضمن المرحلة الثانية من الموجه18 ل71 حالة تعدي

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أية التعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة، مشددًا على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع بدء الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وتطبيق العقوبات لمنع وقوع ذلك.