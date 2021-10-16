السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

إطلالة جذابة لدارين حداد في مهرجان الجونة (صور)

خطفت النجمة التونسية دارين حداد الأنظار على السجادة الحمراء في اليوم الثالث من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وأطلت دارين بفستان طويل باللون الفضي ذو أكمام طويلة، حيث نسقت مع الإطلالة حقيبة وحذاء من نفس اللون تتماشي مع الإطلالة التي وصفها البعض بالجذابة.

كما نسقت دارين حداد خصلات شعرها منسدلا على ظهرها واكتافها، وأبرزت إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، بوضع الآي لاينر والكحل الأسود والماسكرا، والآي شادو بالألوان الترابية مع أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

إطلالة جرئية لدارين باليوم الثاني من المهرجان

ظهرت الفنانة التونسية دارين حداد على السجادة الحمراء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دوراته الخامسة، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء بنفس اللون.

فعاليات مهرجان الجونة 2021 لليوم الثالث

يشهد اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، عدد من الفعاليات، منها افتتاح معرض Krzysztof Kieslowski، ظهر اليوم السبت، داخل الجونة كامبس، فضلًا عن عقد جلسة نقاشية بعنوان «كونكريت: نقطة التقاء الموضة والأفلام» في الساعة 3 عصرًا، وتستمر لمدة ساعة ونصف بـ «فيستيفال بلازا».

ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم، إقامة حفل SSN صالون «الصغير» في الساعة 5 مساءًا ويستمر 60 دقيقة بـ «فيستيفال بلازا».

ومن المتوقع ظهور عدد من النجوم عصر اليوم على السجادة الحمراء لفيلم كابتن الزعتري، في الساعة 5:30 ويستمر حتى الساعة 6:15 بـ«فيستيفال بلازا».

ومن ضمن الفعاليات حفل استقبال عزة فهمي - دروسوس، التي تتحدث عن صناعة المجوهرات في مصر بين الماضي والحاضر، وذلك في الساعة 7 مساءًا وحتى الساعة 9:30 بـ«مايسون بلو».

ويبدأ حفل افتتاح منصة الجونة السينمائية في الساعة 9:00 مساءً وحتى الساعة 1:00 صباحًا بـ فيستيفال بلازا GFF Lounge.

مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة الجونة السينمائي الفنانة التونسية مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة دارين حداد

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