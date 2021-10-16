السبت 16 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أيمن حمزة: مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان له مردود إيجابي

ايمن حمزة
ايمن حمزة

قال الدكتور إيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان له مردود إيجابي لأنه يأتي تحقيقا للرؤية السياسية أن تكون مصر مركزا إقليميا للطاقة.

وأضاف «حمزة» في تصريح لـ«الدستور» أن خطوة توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقبرص التي تم الإعلان عنها اليوم تأتي استكمالا لخطوات اتخذتها مصر ومن ضمنها مشروع الربط مع السودان والسعودية والأردن وليبيا وأول أمس الخميس اليونان ليؤكد على كون مصر مركز محوري للطاقة، خاصة أن الربط مع قبرص واليونان يمثل الربط بين الشمال والجنوب.

وأشار إلى أن الربط يعتبر بوابة مهمة لكل الدول الأفريقية  لتصديرالكهرباء إلى أوروبا عن طريق خط الربط المصري القبرصي، وبالتالي هناك نفع  يعود على مصر من مرور الطاقة من أفريقيا إلى أوروبا، كما أنه ترجمة للعلاقات الإيجابية التي تربط مصر بجيرانها.

كما أن مشروع الربط مع أوروبا يساعد على تنمية قطاع الطاقة المتجددة في ظل حرص الدول الأوربية على الحصول على الكهرباء من المصادر المتجددة.

وساعدت الطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع الكهرباء المصري خلال السنوات السبع الماضية والتطوير في شبكات النقل والتوزيع ووجود احتياطي من الكهرباء على تحقيق الربط مع قارة أوروبا التي لديها شبكة كهرباء قوية ومستقرة.

أيمن حمزة مشروع الربط الكهربائي مصر وقبرص خط الربط المصري القبرصي وزارة الكهرباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

«اغتصاب الطفولة».. الباز يهاجم مسئولى الأزهر بسبب «يونيفورم» الطالبات الصغيرات

النيابة العامة تفجر مفاجأة فى واقعة «ميكروباص الساحل»

تشمل 5 قيادات.. حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات التعدين

انخفاض فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

أول تعليق من موسيمانى بعد تعثر الأهلى أمام بطل النيجر

إبتسام أمام محكمة الأسرة: «اتجوز عليا أرملة وقالي عايز أخد ثواب»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

د.أحمد الخميسى

نوبل بين محفوظ وأيتماتوف

ماجد حبته

تاريخ مختصر للأزمة اللبنانية

ماجدة الجندى

أحلام لا تنتهى

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

علي سعدة

هيباتيا.. والجمهورية الجديدة

د. منى حلمى

أنعيها وكأننى أنعى نفسى

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

صور

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: صمت المجتمع الدولي على الاستيطان يُشكك في تمسكه بحل الدولتين

وسط وقوع إصابات.. مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينين جنوب نابلس

فلسطين: إقامة محطة الحافلات الاستيطاني جنوب نابلس يهدف لتقطيع أوصال الضفة