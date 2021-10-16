أيمن حمزة: مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان له مردود إيجابي

قال الدكتور إيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان له مردود إيجابي لأنه يأتي تحقيقا للرؤية السياسية أن تكون مصر مركزا إقليميا للطاقة.

وأضاف «حمزة» في تصريح لـ«الدستور» أن خطوة توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقبرص التي تم الإعلان عنها اليوم تأتي استكمالا لخطوات اتخذتها مصر ومن ضمنها مشروع الربط مع السودان والسعودية والأردن وليبيا وأول أمس الخميس اليونان ليؤكد على كون مصر مركز محوري للطاقة، خاصة أن الربط مع قبرص واليونان يمثل الربط بين الشمال والجنوب.

وأشار إلى أن الربط يعتبر بوابة مهمة لكل الدول الأفريقية لتصديرالكهرباء إلى أوروبا عن طريق خط الربط المصري القبرصي، وبالتالي هناك نفع يعود على مصر من مرور الطاقة من أفريقيا إلى أوروبا، كما أنه ترجمة للعلاقات الإيجابية التي تربط مصر بجيرانها.

كما أن مشروع الربط مع أوروبا يساعد على تنمية قطاع الطاقة المتجددة في ظل حرص الدول الأوربية على الحصول على الكهرباء من المصادر المتجددة.

وساعدت الطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع الكهرباء المصري خلال السنوات السبع الماضية والتطوير في شبكات النقل والتوزيع ووجود احتياطي من الكهرباء على تحقيق الربط مع قارة أوروبا التي لديها شبكة كهرباء قوية ومستقرة.