السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدا.. أوبريت الليلة الكبيرة بأوبرا الإسكندرية

دار أوبرا الاسكندرية
دار أوبرا الاسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في السادسة مساء غدا الأحد، حفلًا فنيًا لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، وتدريب كلاٍ من المطرب أيمن مصطفى المطربة ندى غالب، المطربة شمس إبراهيم والفنان علي الخبيري.

ويتضمن برنامج الفاصل الأول من الحفل باقة رائعة من أجمل أغاني الأطفال منها: «يوم إجازتنا، ميدو، يا أصحابي وصاحباتي، توت توت، كاكي كاك»، أما الفاصل الثاني من الحفل يقدم الكورال رائعة كلاٍ من صلاح جاهين وسيد مكاوي «أوبريت الليلة الكبيرة».

اوبريت الليلة الكبيرة أطفال أوبرا الإسكندرية الشاعر صلاح جاهين المايسترو عبد الحميد عبد الغفار الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية

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شىء كبير يجرى

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