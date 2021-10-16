كشف الوشم الموجود أسفل الصدر.. ثراء جبيل الجريء بإطلالة مثيرة في مهرجان الجونة

أثارت الفنانة ثراء جبيل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة اليوم الثالث لمهرجان الجونة بعد ظهورها بفستان مفتوح كاشف عن ساقيها، حيث قال متفاعلين على مواقع السوشيال ميديا إن الفستان الجديد لا يختلف عن إطلالتها التى وصفت بالأجرأ في المهرجان سوى بتغطية البطن.

وارتدت «ثراء» في اليوم الثالث للمهرجان فستان كحلي منخفض الكتف، ويكشف عن منطقة الصدر ومفتوح من الأسفل حتى أعلى الفخذ، وهو مشابه لفستان اليوم الثاني وكان باللون الأزرق، وكشف عن ساقيها والصدر ومفتوح من منطقة البطن وهو ما كشف البطن والوشم الموجود أسفل الصدر.

من هي ثراء جبيل ؟

وثراء جبيل من مواليد 1991، وهي كاتبة وممثلة حاصلة على جائزة أفضل ممثلة صاعدة عن دورها في مسرحية “wanted” من المهرجان القومي للمسرح في دورته السابعة عام 2014.

تخرجت ثراء جبيل في المعهد العالي للسينما، وبدأت نشاطها الفني منذ سن صغيرة حيث شاركت في مسرحية "الملك لير" عام 2001، وشاركت في العديد من الافلام الروائية القصيرة ومشروعات التخرج.