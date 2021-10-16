الأحد 17 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

كشف الوشم الموجود أسفل الصدر.. ثراء جبيل الجريء بإطلالة مثيرة في مهرجان الجونة

ثراء جبيل
ثراء جبيل

أثارت الفنانة ثراء جبيل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة اليوم الثالث لمهرجان الجونة بعد ظهورها بفستان مفتوح كاشف عن ساقيها، حيث قال متفاعلين على مواقع السوشيال ميديا إن الفستان الجديد لا يختلف عن إطلالتها التى وصفت بالأجرأ في المهرجان سوى بتغطية البطن.

وارتدت «ثراء» في اليوم الثالث للمهرجان فستان كحلي منخفض الكتف، ويكشف عن منطقة الصدر ومفتوح من الأسفل حتى أعلى الفخذ، وهو مشابه لفستان اليوم الثاني وكان باللون الأزرق، وكشف عن ساقيها والصدر ومفتوح من منطقة البطن وهو ما كشف البطن والوشم الموجود أسفل الصدر.

من هي ثراء جبيل ؟

وثراء جبيل من مواليد 1991، وهي كاتبة وممثلة حاصلة على جائزة أفضل ممثلة صاعدة عن دورها في مسرحية “wanted” من المهرجان القومي للمسرح في دورته السابعة عام 2014.

تخرجت ثراء جبيل في المعهد العالي للسينما، وبدأت نشاطها الفني منذ سن صغيرة حيث شاركت في مسرحية "الملك لير" عام 2001، وشاركت في العديد من الافلام الروائية القصيرة ومشروعات التخرج.

ثراء جبيل الجونة فستان مكشوف تصريحات مثيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

«اغتصاب الطفولة».. الباز يهاجم مسئولى الأزهر بسبب «يونيفورم» الطالبات الصغيرات

النيابة العامة تفجر مفاجأة فى واقعة «ميكروباص الساحل»

بالأرقام.. أسعار فساتين فنانات مهرجان الجونة (فيديوجراف)

«التحفظ على السجلات».. انفجار إطارات طائرة مصرية في رومانيا (صور)

تشمل 5 قيادات.. حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات التعدين

«بسافر بطيارة».. محمد رمضان يعلق على نقل سيارة«نمبر وان» على ونش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

د.أحمد الخميسى

نوبل بين محفوظ وأيتماتوف

ماجد حبته

تاريخ مختصر للأزمة اللبنانية

ماجدة الجندى

أحلام لا تنتهى

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

علي سعدة

هيباتيا.. والجمهورية الجديدة

د. منى حلمى

أنعيها وكأننى أنعى نفسى

صور

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرة أمام مستشفى إسرائيلي نقل إليه أسير مضرب عن الطعام منذ 88 يومًا

فلسطين: صمت المجتمع الدولي على الاستيطان يُشكك في تمسكه بحل الدولتين

وسط وقوع إصابات.. مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينين جنوب نابلس