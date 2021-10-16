السبت 16 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بدلة جريئة.. صبا مبارك تتألق في اليوم الثالث لمهرجان الجونة

صبا مبارك
صبا مبارك

استطاعت الفنانة صبا مبارك أن تخطف الأنظار بإطلالتها الجذابة خلال فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي.

وأطلت النجمة صبا مبارك ببدلة «بنفسجية»، حيث وصفها البعض بأنها شبابية وجذابة، بالإضافة إلى أنها مختلفة عن كل إطلالتها بالأعوام السابقة.

ونسقت الفنانة صبا مبارك مع الإطلالة تسريحة شعر نعام منسدل على الكتف، بالإضافة إلى ارتدائها لحذاء باللون الفضي.

 

صبا مبارك

فعاليات مهرجان الجونة 2021 لليوم الثالث

يشهد اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، عدد من الفعاليات، منها افتتاح معرض Krzysztof Kieslowski، ظهر اليوم السبت، داخل الجونة كامبس، فضلًا عن عقد جلسة نقاشية بعنوان «كونكريت: نقطة التقاء الموضة والأفلام» في الساعة 3 عصرًا، وتستمر لمدة ساعة ونصف بـ «فيستيفال بلازا».

ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم، إقامة حفل SSN صالون «الصغير» في الساعة 5 مساءًا ويستمر 60 دقيقة بـ «فيستيفال بلازا».

ومن المتوقع ظهور عدد من النجوم عصر اليوم على السجادة الحمراء لفيلم كابتن الزعتري، في الساعة 5:30 ويستمر حتى الساعة 6:15 بـ«فيستيفال بلازا».

ومن ضمن الفعاليات حفل استقبال عزة فهمي - دروسوس، التي تتحدث عن صناعة المجوهرات في مصر بين الماضي والحاضر، وذلك في الساعة 7 مساءًا وحتى الساعة 9:30 بـ«مايسون بلو».

ويبدأ حفل افتتاح منصة الجونة السينمائية في الساعة 9:00 مساءً وحتى الساعة 1:00 صباحًا بـ فيستيفال بلازا GFF Lounge.

الجونة مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة صبا مبارك الفنانة صبا مبارك مهرجان فينسيا

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