السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حماقي يضع اللمسات النهائية على آخر أغنيات ألبومه الجديد

محمد حماقي
محمد حماقي

يضع النجم محمد حماقي في الوقت الحالي اللمسات النهائية على آخر أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم «يا فاتني».

ويتبقى لمحمد حماقي أغنية واحدة فقط لم تطرح بعد من الألبوم، حيث طرح أغنيات الألبوم كاملًا يوم 6 أكتوبر الماضي ثم قام يوم الخميس الماضي بطرح أغنية أخرى بشكل منفرد استكمالًا للألبوم تحمل اسم "نادانا" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ومن المفترض أن يقوم محمد حماقي بطرح الأغنية الأخيرة من الألبوم يوم الخميس، وعلم "الدستور" أنه يتواجد الأيام الحالية داخل الاستوديو برفقة كل من المحلن محمد رحيم، والموزع الموسيقي تميم من أجل الانتهاء من ماستر الأغنية تمهيدًا لطرحها للجمهور.

والأغنية المتبقية من الألبوم من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، والمحلن الموسيقي محمد رحيم، والموزع الموسيقي تميم.

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