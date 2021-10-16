السبت 16 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

لايف ستايل

بسمة ومايان السيد تتألقان في ثالث أيام مهرجان الجونة (صور)

بسمة
بسمة

شهد اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الخامسة توافد عدد من النجمات بينهن الفنانة بسمة ومايان السيد.

مايان السيد

تألقت الفنانة مايان السيد على السجادة الحمراء بفستان أصفر كناري ذو لمعة بسيطة، واختارت تصميم فستان قصير ذو كتف واحد يكشف عن جزء صغير جدا من بطنها.

ونسقت مع الفستان أقراط متوسطة الحجم ملائمة، بالإضافة لحذاء مكشوف بالكعب العالي فضي اللون يلائم لون الفستان.

بسمة

ظهرت الفنانة بسمة في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة بثوب أحمر طويل كلاسيكي ذو فتحه جانبية وأتسم الفستان بفتحة صدر صغيرة.

واختارت الفنانة قرط طويل منسدل مع حقيبة فضية صغيرة الحجم وبعض الخواتم الملائمة، وتركت شعرها مسدول للخلف مع تحديد بعض الخصلات الأمامية لتبدو بمظهر رائع.

ويشهد اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، عددا من الفعاليات، منها افتتاح معرض Krzysztof Kieslowski، ظهر اليوم السبت، داخل الجونة كامبس، فضلًا عن عقد جلسة نقاشية بعنوان «كونكريت: نقطة التقاء الموضة والأفلام» في الساعة 3 عصرًا، وتستمر لمدة ساعة ونصف بـ «فيستيفال بلازا».

فعاليات مهرجان الجونة 2021 لليوم الثالث


ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم، إقامة حفل SSN صالون "الصغير" في الساعة 5 مساءً ويستمر 60 دقيقة بـ "فيستيفال بلازا".

ومن المتوقع ظهور عدد من النجوم عصر اليوم على السجادة الحمراء لفيلم كابتن الزعتري، في الساعة 5:30 ويستمر حتى الساعة 6:15 بـ"فيستيفال بلازا".

ومن ضمن الفعاليات حفل استقبال عزة فهمي- دروسوس، التي تتحدث عن صناعة المجوهرات في مصر بين الماضي والحاضر، وذلك في الساعة 7 مساءً حتى الساعة 9:30 بـ"مايسون بلو".

ويبدأ حفل افتتاح منصة الجونة السينمائية في الساعة 9:00 مساءً حتى الساعة 1:00 صباحًا بـ فيستيفال بلازا GFF Lounge

بسمة مايان السيد أزياء الجونة مهرجان الجونة فعاليات مهرجان الجونة

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