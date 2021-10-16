غدًا.. «المصري للتأمين» ينظم ورشة عمل لمحرري الصحافة الاقتصادية

ينظم الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري ورشة عمل لمحرري الصحافة التأمينية من مختلف الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية حول المفاهيم والمصطلحات التأمينية يوم الأحد بالقاعة الرئيسية بمقر الاتحاد.

وستبدأ ورشة العمل بكلمة افتتاحية لرئيس الاتحاد، وثم تعقبها جلسات نقاشية سيقدمها كل من طارق سيف الأمين العام للاتحاد، وأميمة نصر مستشار البحوث والتطوير بالاتحاد.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن حرص الاتحاد المصري للتأمين على عقد مثل هذه الورشة يأتى من منطلق الإيمان بدور الصحافة باعتبارها شريكًا رئيسيًا في عملية بناء وتنمية الوعي التأميني، مضيفًا بقوله إن لورشة العمل هذه أهدافًا متعددة يأتى على رأسها فهم هيكل سوق التأمين المصري، بجانب استخدام مؤشرات مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد القومي والتنمية الاقتصادية، مع تقديم تحليل المؤشرات الرئيسية لأداء شركات التأمين، وكذلك التعامل مع القضايا المعاصرة في التأمين مثل الشمول المالي والاستدامة والتحول الرقمي، مع فهم طبيعة المنتجات التأمينية وخصائصها.