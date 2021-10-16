السبت 16 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غدًا.. «المصري للتأمين» ينظم ورشة عمل لمحرري الصحافة الاقتصادية

علاء الزهيري
علاء الزهيري

ينظم الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري ورشة عمل لمحرري الصحافة التأمينية من مختلف الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية حول المفاهيم والمصطلحات التأمينية يوم الأحد بالقاعة الرئيسية بمقر الاتحاد.

وستبدأ ورشة العمل بكلمة افتتاحية لرئيس الاتحاد، وثم تعقبها جلسات نقاشية سيقدمها كل من طارق سيف الأمين العام للاتحاد، وأميمة نصر مستشار البحوث والتطوير بالاتحاد.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن حرص الاتحاد المصري للتأمين على عقد مثل هذه الورشة يأتى من منطلق الإيمان بدور الصحافة باعتبارها شريكًا رئيسيًا في عملية بناء وتنمية الوعي التأميني، مضيفًا بقوله إن لورشة العمل هذه أهدافًا متعددة يأتى على رأسها فهم هيكل سوق التأمين المصري، بجانب استخدام مؤشرات مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد القومي والتنمية الاقتصادية، مع تقديم تحليل المؤشرات الرئيسية لأداء شركات التأمين، وكذلك التعامل مع القضايا المعاصرة في التأمين مثل الشمول المالي والاستدامة والتحول الرقمي، مع فهم طبيعة المنتجات التأمينية وخصائصها.

الاتحاد اقتصاد تنمية مؤشرات ورشه عمل الاقتصادية التحول الرقمي التنمية الاقتصادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

الأكثر قراءة

النيابة العامة تفجر مفاجأة فى واقعة «ميكروباص الساحل»

تشمل 5 قيادات.. حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات التعدين

انخفاض فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

الساحر.. صلاح يحقق 3 أرقام بعد هدفه فى واتفورد

«مصر للطيران» تحظر دخول العاملين غير الملقحين ضد كورونا بدءًا من 25 نوفمبر

«نفسيتها سيئة».. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دوللي شاهين بعد الاعتداء عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

علي سعدة

هيباتيا.. والجمهورية الجديدة

د. منى حلمى

أنعيها وكأننى أنعى نفسى

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

عفاف السيد

ظاهرة «جروبات الماميز»

سمر عادل

الصدمات الكبرى.. كيف وصلنا إلى الأزمة؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال يمكن تحقيقه «1-2»

محمد نجم

موجة تضخم عالمية.. ماذا يحدث ببساطة؟

صور

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

وسط وقوع إصابات.. مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينين جنوب نابلس

فلسطين: إقامة محطة الحافلات الاستيطاني جنوب نابلس يهدف لتقطيع أوصال الضفة

السعودية: إسرائيل ساهمت في صنع السلام.. ونؤمن بضرورة قيام دولة فلسطينية