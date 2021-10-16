السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ختام دورة استراتيجيات التدريس والتعلم لمعاوني أعضاء هيئة تدريس جامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

اختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، اليوم، دورته تدريبية بعنوان "استراتيجيات التدريس والتعلم"، بمشاركة 22 معيد ومدرس مساعد من كليات الجامعة المختلفة، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس الجامعة، وقال أن التدريب تم بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم، واستمر على مدار يومين، بمعدل 10 ساعات تدريب مباشر.

وأضاف عبدالخالق أن البرنامج التدريبي هدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات المتعلقة باستراتيجيات التدريس والتعلم، وتغيير اتجاهاتهم إيجابيا نحو تبني الاستراتيجيات الملائمة لتحقيق أهدافهم التدريسية، مشيرًا إلى أن البرنامج اشتمل على العديد من المحاور والأهداف، أهمها التعريف باستراتيجيات التدريس والتعلم ودورها الفعال في العملية التدريسية، مع مناقشة أهم الأساليب والأنشطة التدريسية والهدف الذي يتناسب مع كل أسلوب لتحديد الأسلوب الملائم للهدف التدريسي، كما هدف أيضا إلى إكساب المشاركين مهارة تطبيق الاستراتيجيات المختلفة وتقييم أدائها.

أوضح د. عنبر محمود مدير المركز أن التدريب تضمن أيضاً العديد من الأساليب والأنشطة والاستراتيجيات التدريبية الملائمة لتحقيق الأهداف التدريبية، أهمها المحاضرات والعروض وورش العمل، والمحاكاة وتمثيل الأدوار وغيرها، كما اشتمل البرنامج على العديد من الوسائل لتقييم أثره أثناء التدريب منها، الاختبارات القبلية والبعدية والملاحظة والاستبيانات مع تقييم لجميع عناصر العملية التدريبية، شاملة المدرب والمتدرب والمادة العملية ومناخ وبيئة التدريب وإدارة التدريب.

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