مكافحة التهريب الجمركي بالأقصر تحرر 148 محضرا لبضائع متنوعة

حررت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر والفروع برئاسة محمد المغربي مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي (التزام تجاري) بالإشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد سامح دسوقي ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد حسام أبوالمعالي، 148 محضر تهرب وضبط جمركي بالمخالفة لأحكام المادة 8 و77 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 لمحال تجارية بالأقصر وأسيوط وأكمنه متفرقة (كمين منشاه العماري والبغدادي بالأقصر - ونقطة التفتيش الأمنية ببهجورة نجع حمادي).

وتشكلت لجنة الضبط من محمد الليثي وعبد الجواد حمام ومنتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام ومحمد عبدالله وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وأحمد صابر وحسن أحمد مفتشى إدارة المكافحة ومن مباحث الضرائب والرسوم العقيد وائل عبدالرحمن والرائد أحمد المغربى والرائد على طاهر والمقدم محمد عبدالكريم وجابر العزب وشحات عبد النعيم وعامر عبد الوهاب وأحمد حسن أمناء الشرطة، وقوة من رجال الشرطة السريين.

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن سجائر وقطع غيار سيارات ودراجات نارية وأدوات كهربائية وأدوات صحية ومنزلية ومبردات مياة ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات وأدوات ومستحضرات تجميل، وجميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 8 و77من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

وبلغت قيمة المضبوطات 928 ألفا و566 جنيها، تم التصالح في جميع المحاضر وتم سداد التعويض والغرامة الجمركية المستحقة، بعد إخطار عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي.