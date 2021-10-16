السبت 16 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مكافحة التهريب الجمركي بالأقصر تحرر 148 محضرا لبضائع متنوعة

الشحات غتوري
الشحات غتوري

حررت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر والفروع برئاسة محمد المغربي مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي (التزام تجاري) بالإشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد سامح دسوقي ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد حسام أبوالمعالي، 148 محضر تهرب وضبط جمركي بالمخالفة لأحكام المادة 8 و77 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 لمحال تجارية بالأقصر وأسيوط وأكمنه متفرقة (كمين منشاه العماري والبغدادي بالأقصر - ونقطة التفتيش الأمنية ببهجورة نجع حمادي).

وتشكلت لجنة الضبط من محمد الليثي وعبد الجواد حمام ومنتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام ومحمد عبدالله وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وأحمد صابر وحسن أحمد مفتشى إدارة المكافحة ومن مباحث الضرائب والرسوم العقيد وائل عبدالرحمن والرائد أحمد المغربى والرائد على طاهر والمقدم محمد عبدالكريم وجابر العزب وشحات عبد النعيم وعامر عبد الوهاب وأحمد حسن أمناء الشرطة، وقوة من رجال الشرطة السريين.

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن سجائر وقطع غيار سيارات ودراجات نارية وأدوات كهربائية وأدوات صحية ومنزلية ومبردات مياة ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات وأدوات ومستحضرات تجميل، وجميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 8 و77من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

وبلغت قيمة المضبوطات 928 ألفا و566 جنيها، تم التصالح في جميع المحاضر وتم سداد التعويض والغرامة الجمركية المستحقة، بعد إخطار عبد  الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي.

الضرائب غدا محمول كمين جمال جابر ضبط تهريب الجمارك على لجنة كريم منزل مدير

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

الأكثر قراءة

النيابة العامة تفجر مفاجأة فى واقعة «ميكروباص الساحل»

تشمل 5 قيادات.. حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات التعدين

انخفاض فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

الساحر.. صلاح يحقق 3 أرقام بعد هدفه فى واتفورد

«مصر للطيران» تحظر دخول العاملين غير الملقحين ضد كورونا بدءًا من 25 نوفمبر

«نفسيتها سيئة».. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دوللي شاهين بعد الاعتداء عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

علي سعدة

هيباتيا.. والجمهورية الجديدة

د. منى حلمى

أنعيها وكأننى أنعى نفسى

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

عفاف السيد

ظاهرة «جروبات الماميز»

سمر عادل

الصدمات الكبرى.. كيف وصلنا إلى الأزمة؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال يمكن تحقيقه «1-2»

محمد نجم

موجة تضخم عالمية.. ماذا يحدث ببساطة؟

صور

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

وسط وقوع إصابات.. مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينين جنوب نابلس

فلسطين: إقامة محطة الحافلات الاستيطاني جنوب نابلس يهدف لتقطيع أوصال الضفة

السعودية: إسرائيل ساهمت في صنع السلام.. ونؤمن بضرورة قيام دولة فلسطينية