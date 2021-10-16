الكشف على 490 مواطن بقافلة «عنيك في عنينا» بقرية الرمادى بحرى بأسوان

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، بالتنسيق مع كافة الجهات ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى جهودها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المتعلقة بتقديم الخدمات المختلفة للقرى المدرجة ضمن مبادرته الإنسانية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ".

وفى هذا الإطار أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بتنظيم قافلة طبية للعيون والتي تقام تحت شعار " عنيك في عنينا "، وذلك داخل قرية الرمادى بحرى التابعة لمركز إدفو دعمًا من مؤسسة صناع الخير للتنمية بإشراف مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء المؤسسة، استهدفت القافلة نحو 63 ألف و243 نسمة بالقرية و 34 تابع لها ما بين عزبة ونجع.

وأشاد محافظ أسوان بالدور الوطنى لمؤسسة صناع الخير لما تقدمه من مساعدات إنسانية جليلة تؤكد على مدى التلاحم والتكامل بين الجهود الحكومية وجهود مؤسسات المجتمع المدني في دعم الأسر الأكثر إحتياجاً للكشف على أمراض العيون وتوزيع العلاج المجانى على أهالى القرى المستهدفة.

وأشار إلى نجاح قافلة العيون فى مناظرة 490 حالة ، وقد تم إجراء 120 عملية جراحية من بين هذه الحالات، فيما تم عمل نظارات طبية لـ 190 حالة أخرى ، فضلاً عن صرف العلاج المجانى لـ 180 حالة.

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وفرق الانتشار السريع للإسعاف لمواجهة أي مواقف طارئة ، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة الصحية على الأسواق ومحلات بيع الحلوى بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.

وجاء ذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأكد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن تم تنظيم سلسلة من الحملات المكثفة خلال الأيام الماضية من خلال مراقبة الأغذية بالمديرية لضبط السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة التي يقوم بعض التجار الجشعين ومعدومى الضمير بطرحها للمستهلكين إستغلالاً لإقبال الجمهور عليها لإحياء هذه المناسبة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسوان إلي أن الحملات أسفرت عن إعدام حوالي طن و 60 كجم من حلوي المولد غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، ومخالفة لقرار الألوان 204 لسنة 2015 بإضافة ألوان غير مصرح بها ، علاوة على سحب عدد 47 عينة مختلفة لفحصها في المعامل المختلفة للتأكد من مطابقتها للمواصفات، كما تم تحرير عدد 4 محاضر للمخالفين .