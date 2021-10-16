السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعليم مطروح: إرجاء موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية للأسبوع المقبل

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه تقرر إرجاء عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية للأسبوع المقبل.

وأشار إلى أنه سيتم إعلان المواعيد الجديدة عبر صفحة مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أن لجنة المقابلات الشخصية ستمارس عملها وفق معايير المصداقية والحيادية والشفافية والأمانة المهنية مع تطبيق كافة عناصر التقييم لكافة الوظائف الإشرافية وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة، لذلك لضمان الاختيار الصائب بما يصب في مصلحة العملية التعليمية بمطروح.

العملية التعليمية محافظة مطروح مديرية التربية والتعليم تعليم مطروح مطروح

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