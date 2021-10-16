الإطلالة الأجرأ في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة 2021 .. من هي ثراء جبيل؟

تصدرت أمس الجمعة الفنانة ثراء جبيل، محركات البحث ومنصات السوشيال ميديا، بإطلالة جريئة ومثيرة، وأوضاع تصويرها على السجادة الحمراء في اليوم الثاني من الدورة الخامسة لـ مهرجان الجونة 2021 السينمائي.

وظهرت جبيل وهي ترتدي فستان أزرق مكشوف، يكون الأجرأ في فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة 2021 السينمائي، وخطفت الأنظار على الريد كاربت بإطلالته.

مهرجان الجونة 2021.. إطلالة جريئة للفنانة ثراء جبيل

وظهرت الفنانة ثراء جبيل في فعاليات مهرجان الجونة 2021 بفستان أزرق كشف عن بطنها كاملة، وله اكستنشن منفوش «بيلسيه» مع الشعر المنسدل، المتروك على طبيعته، فضلًا عن المكياج الداكن، الذي غير ملامحها ، وفور انتشار صورها، تسأل البعض عن صاحبة الإطلالة.

ترصد لكم "الدستور" أبرز المعلومات عن صاحبة الإطلالة الأجرأ في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2021

- تدعي ثراء جبيل.

- عام 1991 ولدت في 5 يناير.

-تبلغ من العمر 29 عامًا.

- تخرجت في المعهد العالي للسينما.

- عام 2013 بدأت العمل في المجال الفني.

- حصلت على دبلومة الدراسات العليا في مجال كتابة السيناريو.

- شاركت الفنانة الشابة في بطولة العديد من الأفلام الروائية القصيرة.

- كما شاركت عدد من مشاريع تخرج المعهد العالي للسينما.

- مثلها الأعلى في التمثيل ماجدة الصباحي وسعاد حسني.

- أكثر ما يسعدها مع التمثيل هو الغناء الأوبرالي.

- كانت بداية تألقها في عالم التمثيل والفن، مشاركتها في مسلسل الدرامي الشهير «بنت اسمها ذات».

- كما شاركت مسلسل «سجن النسا».

لديها العديد من الأعمال الدرامية

مسلسل "نكدب لو قلنا مابنحبش"

"اجنماه"

"آدم وجميلة"

"سجن النسا"

"صديق العمر"

"كفر دلهاب"

"طريقي"

"شقة فيصل"

"حواري بوخاريست"

"الرحلة"

"بنت اسمها ذات"

"شبر ميه"

"بحر"

وشاركت ايضا في العديد من الأفلام السينمائية:

فيلم "1984"

"قبل الربيع"

"تفاحة حوا"

- تنشر ثراء العديد من الصور لمتابعيها من إطلالتها المختلفة.

- تميزت بجرأتها خلال ظهورها في بعض الإطلالات، حيث نشرت صورة وهي تدخين السيجارة بطريقة مثيرة.

- قدمت أشهر مشهد حرق في مسلسل «سجن النسا».

كما أثارت الجدل بتصريحاتها القوية فصرحت أنها ضد الرقابة على الفن، قائلة: «هناك جيل تربى على المشاهد الحميمية في السينما، وحذفها يسبب الكبت».

الجوائز

- حصلت ثراء جبيل على جائزة أفضل ممثلة صاعدة في المهرجان القومي للمسرح في دورته السابعة عام 2014.