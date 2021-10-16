رئيس «سياحة النواب»: مشروعات الإسكان البديل تحقق أحلام ساكني العشوائيات

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن ما شاهدناه اليوم خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مجموعة من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر، إنجاز كبير ضخم، يحلام أحلام المصريين إلى حقيقة، مضيفة أن التاريخ يسجل بأحرف من نور الإنجازات التي تنفذها الدولة لصالح المواطنين.

وقالت النائبة نورا علي، في بيان لها، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاع بنجاح أن يحول حياة المواطن إلى حياة كريمة بجد ووفر له السكن المناسب وهو ما يحدث الآن وبالفعل على أرض الجمهورية الجديدة، حيث حدثت نهضة حقيقية وتحولت حياة الإنسان من العشوائيات إلى حياة كريمة بها كافة الخدمات والمرافق الحديثة، مضيفة أن المشروعات التي يتم تنفيذها في مجالات الإسكان حاجة ولا في الأحلام ولم نشاهدها في أي دولة في العالم.

وأشادت رئيس سياحة النواب برسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى الهامة التي جاءت خلال افتتاح الإسكان البديل لصالح المواطنين ومنها، بناء 500 ألف وحدة سكنية، الحكومة بتعمل حاجة كاملة وزى الكتاب ما بيقول، وبنصلح أوضاع قديمة، والقضاء على ظاهرة البناء غير المخطط مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، والبناء على الأراضى الزراعية قضية دولة ووعى المواطن هو الأهم لإنهاء الملف، نستفيد ببعض أراضي الحكومة والوزارات المختلفة لعمل مشاريع للناس.