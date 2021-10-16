السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«صحة النواب» تشيد بدور الحكومة في التعامل مع جائحة كورونا

كورونا في مصر
كورونا في مصر

أشاد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بدور الحكومة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا وكافة التداعيات المرتبطة بها منذ بداية بداية الأزمة، لافتاً إلى أن كافة الأدوية الخاصة ببروتوكولات التعامل مع الفيروس كانت متوفرة ومتاحة في الصيدليات بالأسواق.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح النسخة الثانية من مؤتمر الأهرام السنوي للدواء، والذي ينطلق هذا العام، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد عوض تاج مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحية ورئيس لجنة توطين صناعة الدواء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وعدد من المحافظين.

وطالب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ضرورة التعاون مع هيئة الدواء المصرية والمجتمع الطبي كله لمعرفة الأسباب التي جعلت مصر الأكثر استهلاكًا للمضادات الحيوية، مشيرا إلى أن زيادة استهلاك المضادات الحيوية يمثل خطورة في زيادة مقاومة البكتيريا لتلك المضادات وهو ما يهدد صحة المواطنين.

وانطلقت اليوم فعاليات مؤتمر الأهرام السنوي الثاني للدواء، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يستمر المؤتمر لمدة يومين، بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وعدد من المحافظين، وكبار مسئولي الدولة، ورؤساء قطاعات الصحة والدواء وممثلي كبرى شركات الدواء والمستلزمات الطبية والدوائية المصرية والعالمية.

ويناقش المؤتمر كل ما يتعلق بتوطين صناعة الدواء في مصر، بالإضافة إلى تقديم حلول عملية لمشكلاتها، ويعد المؤتمر بمثابة تأكيد واستمرار للدور الريادي الذي تطلع به مؤسسة الأهرام في بناء المجتمع وتنميته.

ويناقش المؤتمر كل ما يتعلق بتوطين صناعة الدواء في مصر، بالإضافة إلى تقديم حلول عملية لمشكلاتها، ويعد المؤتمر بمثابة تأكيد واستمرار للدور الريادي الذي تطلع به مؤسسة الأهرام في بناء المجتمع وتنميته.

الدكتور أشرف حاتم النواب الصحة الحكومة كورونا مؤتمر الأهرام السنوي للدواء

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وائل لطفي

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