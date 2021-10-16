السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البيئة» تتابع الاشتعالات المفاجئة بالمقالب لحظيا

المخلفات
المخلفات

تابع الدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أعمال المرور اليومي على المقالب العمومية لمتابعة الوضع واحكام السيطرة على الانبعاثات وخاصة مع وجود تحذيرات من سكون الهواء، بتنفيذ سلسلة من الجولات لمقالب القاهرة الكبرى بدأت بالمرور على مقالب شرق القاهرة، ومنها مقلب الضغط العالي بالقاهرة الجديدة ومقلب الطوب الرملي والتأكد من استقرار الأوضاع بهما وعدم تواجد انبعاثات.

وخلال الجولة، جرى التنبيه على ضرورة استمرار تغطية المخلفات الموجودة بالموقع واحكام السيطرة على أية انبعاثات بالموقع أولا بأول، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة باسم السحابة السوداء.

المخلفات

وأوضح الدكتور طارق العربي، قرب انتهاء الدراسات الخاصة بموقع مقلب الطوب الرملي لتحديد كمية المخلفات بالموقع والسيناريوهات التي ستتم بالموقع، كما تم المرور على مقلب الوفاء والامل لمتابعة الأوضاع به وتبين استقرارها، في إطار التعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة للسيطرة الآنية على أية انبعاثات تحدث بالموقع.

واستكمالا للجولات الميدانية، قام رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالمرور على منطقة شبرامنت  بجنوب الجيزة  للوقوف على الوضع بالمنطقة واحكام السيطرة على مصادر الانبعاثات بها، حيث تم زيارة مجمع المحارق للمخلفات الطبية بشبرامنت، والتنبيه على المسئولين عن التشغيل بالالتزام بساعات التشغيل  وعدم تشغيل المحارق بعد الساعة الثانية ظهرا والالتزام باشتراطات التخزين وتشغيل المحارق بالطريقة السليمة صحيا وبيئيا، كما تم المرور على منطقة التشغيل بمقلب شبرامنت للمخلفات البلدية الصلبة، ومتابعة عملية التشغيل وأعمال استقبال المخلفات وأعمال الفرد والتسوية والتغطية للمخلفات الواردة للمقالب، بالإضافة إلى المرور مع على موقع الخلية الجديدة المنفذة من وزارة البيئة دعما لمحافظة الجيزة ضمن أعمال البنية التحتية لاستطلاع ما تم من أعمال إنشاء الخلية من طبقات العزل التبطين الخلية وشبكه الرشيح ومدى قرب الانتهاء من أعمال الإنشاءات.

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