السبت 16 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس نجار بعد إدانته بالاتجار في بنادق الخرطوش بمدينة نصر

سجن
سجن

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم السبت، شخص يعمل نجار بالحبس، لمدة سنتين مع الشغل لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية في مدينة نصر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «م.إ.م»، 23 سنة، نجار بدائرة قسم شرطة أول مدينة ةنصر بإحراز 3 أسلحة نارية غير مششخنة «خرطوش» بدون ترخيص بقصد الاتجار وحيازة ذخائر «4 طلفات».

وأضافت شهادة الرائد شرطة محمد أحمد إبراهيم، معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر أنه نفاذا لإذن النيابة العامة ضبط المتهم وبتفتيشه عثر على 3 أسلحة نارية غير مششخنة و4 طلقات خرطوش وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحراز الأسلحة النارية بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل تجارته.

 

الحبس سنتين مع الشغل تاجر بنادق الخرطوش جار تاجر في بنادق الخرطوش في مدينة نصر

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وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

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