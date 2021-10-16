انخفاض فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن طقس اليوم السبت يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث يسود اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، فيما يكون لطيفًا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مشيرًا إلى أن الطقس يستمر في الاعتدال ليلاً على مختلف أنحاء مصر.

وأوضح شاهين، لـ“الدستور”، أن طقس اليوم شهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية الى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مؤكدًا أن الرياح ستكون نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

طقس الغد

وأكد شاهين أن الطقس غدا سيبدأ في الانخفاض التدريجي، حيث ستنخفض درجات الحرارة غدا عن اليوم في شمال الصعيد وجنوبه، وستشهد القاهرة الكبرى، الوجه البحري، انخفاضا في درجات الحرارة بعدما ارتفعت اليوم وأمس بشكل ملحوظ.

وأضاف أن الطقس غدا سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، فيما يكون الطقس ليلًا، لطيفًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب البلاد، معتدلاً على جنوب سيناء.

تستمر الشبورة المائية فى التكون صباحًا على الطرق المتجهة من وإلى القاهرة ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومن المتوقع أن يشهد الأحد فرصة لسقوط أمطار خفيفة على أقصى السواخل الغربية.

طقس الاثنين

أوضح شاهين، أن طقس الاثنين المقبل سيكون مائلًا للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية والغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد وسيشهد ليلا طقس معتدل على كافة أنحاء الجمهورية، وتكون هناك فرصة للأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية.