السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وصول وفد أفغاني إلى مدينة ترمذ لإجراء مفاوضات مع وفد أوزبكي

أفغانستان
أفغانستان

أعلن الناطق باسم الخارجية الأوزبكستانية، يوسف كابولجانوف، عن وصول وفد أفغاني برئاسة نائب رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة عبد السلام حنفي إلى مدينة ترمذ لإجراء مفاوضات مع وفد أوزبكي.

وجاء في بيان صدر عن كابولجانوف، اليوم السبت "في إطار تنفيذ الاتفاقية التي تم التوصل إليها أثناء زيارة وزير الخارجية الأوزبكستاني، عبد العزيز كاميلوف، إلى أفغانستان في 7 أكتوبر الجاري، وصل اليوم السبت إلى مدينة ترمذ وفد أفغاني برئاسة القائم بأعمال نائب رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة، عبد السلام حنفي".

ويترأس الوفد الأوزبكي في المفاوضات نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمارات والتجارية الخارجية لجمهورية أوزبكستان ساردور أومورزاكوف.

وفى تصريحات سابقة، أعلنت وزارة الخارجية الأوزبكستانية أن ممثلي حكومة حركة طالبان أكدوا خلال اللقاء مع وزير الخارجية الأوزبكستاني في 7 أكتوبر الجاري أن أوزبكستان لن تواجه أي تهديد متأت من الأراضي الأفغانية. 

وأضافت الوزارة أيضا أنه من المخطط أن تناقش أثناء مفاوضات ترمذ مسائل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك المشاريع القاضية ببناء خط الكهرباء "سورحان - بل خمري" وسكك الحديد "مازاري شريف- كابل- بيشاور".

وفى سبتمبر الماضى، دعا الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرزوييف أثناء خطابه عبر الفيديو في إطار الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى منع عزل أفغانستان، مشيرا إلى أن بلاده تورد إلى أفغانستان بانتظام المواد الغذائية والطاقة الكهربائية والمنتجات البترولية.

وفى وقت سابق من اليوم، قالت وزارة النقل والطيران المدني الأفغانية، إن الخطوط الجوية الدولية الباكستانية والخطوط الجوية الأفغانية أريانا وشركة كام أير الأفغانية ستستأنفان رحلاتهما المعتادة من العاصمة الأفغانية كابول للعاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم السبت- أن القرار جاء بعد أن علقت الخطوط الجوية الباكستانية رحلاتها من كابول بعد تحذير من إدارة الطيران المدني الأفغانية، وكان التحذير من الحظر على الخطوط الجوية الباكستانية وكام إير إذا لم يخفضا الأسعار.

الخارجية الأوزبكستانية أفغانستان وفد أفغانى مفاوضات الاتفاقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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