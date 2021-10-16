تدريب لبراعم كشافة الإسماعيلية تحت رعاية وزير الشباب والرياضة

عقدت مجموعات القدس الكشفية، التابعة لمركز شباب الشيخ زايد، بمديرية الشباب والرياضة في محافظة الإسماعيلية، معسكرا كشفيا ضمن برامج الكشافة، وذلك للتدريب على الحياة الخلاء ضمن خطة النشاط الكشفي الارشادي لشهر أكتوبر للتدريب على مهارات الحياة الخلوية.

ويقام التدريب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسامي عبد الحليم مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والدكتور ياسر سعيد وكيل الشباب بالمديرية، ونظير لطفي رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشيخ زايد، والكابتن أمير مصطفى مدير المركز والكابتن أحمد نجيب مسئول العلاقات العامة والإعلام.

ويهدف هذا التدريب إلى التعرف على الحياة الخلوية والاطلاع على مهارات حياة الخلاء والاعتماد على النفس وروح المغامرة، ومعرفة كيفية التصرف في المواقف الصعبة وكيفية مواجهتها مع صنع البدائل.

وكانت قد نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة في محافظة الإسماعيلية، في وقت سابق نموذجا لمحاكاة مجلس النواب، لجلسة برلمانية للفائزين في الانتخابات الإلكترونية برلمان الشباب وهيئة مكتب برلمان الطلائع .

وخلال الجلسة تم عرض طلب إحاطة من النائبة أمل عاشور عن موضوع القمامة في شوارع محافظة الإسماعيلية، كما تم عرض سؤال من أعضاء برلمان الطلائع لوزارة الصحة عن الإجراءات الاحترازية التي تقدمها الوزارة استعدادا للعام الدراسي المقبل، وعرض بيان عاجل من أعضاء برلمان الطلائع عن ارتفاع المصروفات الدراسية بالرغم من عدم مواظبة الطلاب بالحضور بسبب أزمة كورونا.