تحرير 152 مخالفة ارتداء الكمامة ومصادرة 13 «شيشة» في حملات بقرى الغربية

وجهت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن والأحياء فى محافظة الغربية، حملات على الورش الحرفية والمقاهي والمحال التجارية، ذلك لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الواردة في قرار وزير التنمية المحلية ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

يأتي ذلك استمراراً للحملات اليومية التي تقوم بها المحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأسفرت الحملات عن مصادرة 13 شيشة وتحرير152 محضر متنوع ما بين 81 عدم ارتداء كمامة، 30 نظافة، 3 بيئة، 34 إشغال، بجانب فض 4 سرادقات عزاء وأفراح، وتطهير 168 منشأة متنوعة.