السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 152 مخالفة ارتداء الكمامة ومصادرة 13 «شيشة» في حملات بقرى الغربية

ازالات
ازالات

وجهت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن والأحياء فى محافظة الغربية، حملات على الورش الحرفية والمقاهي والمحال التجارية، ذلك لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الواردة في قرار وزير التنمية المحلية ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

يأتي ذلك استمراراً للحملات اليومية التي تقوم بها المحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأسفرت الحملات عن مصادرة 13 شيشة وتحرير152 محضر متنوع ما بين 81 عدم ارتداء كمامة، 30 نظافة، 3 بيئة، 34 إشغال، بجانب فض 4 سرادقات عزاء وأفراح، وتطهير 168 منشأة متنوعة.

تحرير 152 محضر ومصادرة 13 شيشة محافظ الغربية وتطهير 168 منشأة في قرى ومدن الغربية الغربية حملات على الورش الحرفية والمقاهي والمحال التجارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

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