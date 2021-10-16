السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

وزيرة التجارة: 80 ألف زائر للجناح المصرى بإكسبو دبى

الجناح المصري باكسبو
الجناح المصري باكسبو 2020 بدبى

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الجناح المصري المشارك بفعاليات إكسبو 2020 دبي شهد منذ افتتاح المعرض إقبالا كبيراً والزوار في تزايد مطرد، حيث تخطى عدد زوار الجناح حتى الآن نحو 80 ألف زائر من مختلف دول العالم، لافتة إلى أن الجناح المصري أصبح محط أنظار أغلب زوار الإكسبو. 

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وقالت الوزيرة إن هذا الإقبال يعكس المجهود الهائل المبذول في الجناح من تصميم وابتكار واستعراض للحضارة المصرية من خلال محتوى جذاب ومبهر، فضلا عن المعروضات الأثرية بالجناح التي تتضمن التابوت الأثري الذي يجسد حضارة مصر العريقة والمستنسخات الفرعونية، لافتة الي أن الجناح المصري يستعرض كافة التطورات التي تشهدها مصر حاليا في كافة المجالات وعلى رأسها مجالات الصناعة والبنية التحتية والمدن الذكية والمشروعات القومية. 

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ومن جانبه أشار الدكتور احمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو 2020 دبى ان التوافد الكبير على الجناح المصرى من الزائرين وكبار الشخصيات منذ الافتتاح وحتى اليوم وضع الجناح المصرى ضمن قائمة الأجنحة الأكثر استقبالًا للزائرين، وهو الأمر الذى يعكس قيمة وأهمية المشاركة المصرية فى هذا المحفل الدولى الهام.

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وأضاف أن مصر تعول بشكل كبير على قدرة الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي في جذب عدد كبير من الزوار من مختلف دول العالم لزيارة مصر خلال فترة  المعرض.

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ولفت مغاورى إلى أن إكسبو 2020 دبي سيحتفل اليوم - السبت  - بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بيوم الأغذية العالمي لتعزيز الجهود المشتركة من أجل القضاء على الجوع وإعادة النظر في الأمن الغذائي للبشرية وطرق تحسينه بما يسهم في توفير غذاء صحي وآمن.

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نيفين جامع التجارة والصناعة فعاليات أكسبو دبي الجناح المصري اقتصاد مصر 2021

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