إحالة متهم استغل موقعه الوظيفي لمحكمة الجيزة

قررت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم السبت، إحالة مسئول سابق بحي روض الفرج إلى محكمة الجيزة الابتدائية الدائرة العمالية لمحاكمته في قضية استغلال موقعه الوظيفي بحي روض الفرج لتسهيل استيلاء محصل على وحدتين سكنيتين من حصة الخطورة الداهمة بتزويره أوراق الوحدتين وذلك “للاختصاص”.

محاكمة مسئول الخطورة الداهمة سابقًا بحي روض الفرج

وعاقبت المحكمة مسئول الخطورة الداهمة سابقًا بحي روض الفرج بغرامة تعادل ١٠ أمثال الأجر الأساسي، فيما برأت المحكمة كل من مدير الشئون القانونية سابقاً بحي روض الفرج، مدير منطقة الإسكان سابقاً بحي روض الفرج، سكرتير عام حي روض الفرج سابقاً، من التهم المنسوبة إليهم.

ونُسب للمحال الأول، عام ٢٠٠٥/ ٢٠٠٦ أنه زور واستعمل محررات مزورة مما ترتب عليه حصوله على وحدتين سكنيتين من حصة الخطورة الداهمة دون وجه حق، ونُسب للمحالين الأول والثالثة والرابع، الإهمال في العمل الموكل إليهم للتأكد من صحة الأوراق المقدمة وبوصفهم أعضاء لجنة فحص مستندات الخطورة الداهمة مما ترتب عليه حصول الأول على الوحدتين السكنيتين المشار إليهما بدون وجه حق.

ونُسب للمحال الخامس، أنه سهل حصول الأول على الوحدتين بقبول مستندات مزورة وعدم قيامه بالاستعلام عن سابقة حصوله علي الوحدة الأولي مما مكنه من الحصول على الوحدتين السكنيتين دون وجه حق.