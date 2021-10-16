السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مساعد بيل كلينتون: الرئيس الأسبق يتعافى من عدوى مسالك بولية

بيل كلينتون
بيل كلينتون

قال مساعد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، إن الأخير يتعافى من عدوى بالمسالك البولية، لافتًا إلى أنه يرقد في قسم العناية المركزة بالمستشفى لكنه لا يتلقى "رعاية وحدة العناية المركزة".

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، لم يوضح المساعد، الذي تحدث للصحفيين في المستشفى بشرط عدم ذكر اسمه، سبب وجود كلينتون في وحدة العناية المركزة، مشيرا إلى أنه يعاني من عدوى في المسالك البولية انتشرت إلى مجرى الدم، لكنه يتحسن.

 

وأضاف أن حالته المعنوية جيدة وأنه يقرأ الكتب ويشاهد التغطية التلفزيونية حول دخوله المستشفى.

 

ويوم الجمعة أيضا قال الرئيس جو بايدن إنه اتصل هاتفيا للاطمئنان على كلينتون، مضيفا أنه يبدو بحالة جيدة.

 

وفي الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، دخل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إلى وحدة العناية المركزة بمركز إيرفين الطبي بجامعة كاليفورنيا، بسبب التهاب في المسالك البولية انتشر في مجرى دمه.


وأشار بيان مشترك أصدره الدكتور آلبيش أمين رئيس المركز الطبي، والدكتورة ليزا بارداك الطبيبة الشخصية لكلينتون، إلى أنه جرى إدخاله لوحدة العناية المركزة للخصوصية والسلامة وليس لأنه بحاجة إلى هذه الوحدة.


وأشار البيان، وفقا لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، إلى أن "الرئيس الأسبق يخضع لمراقبة دقيقة مستمرة وهو في حالة معنوية جيدة ويتحدث إلى عائلته وموظفيه ويستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية ونأمل أن يعود إلى منزله قريبا".


وذكر مكتب كلينتون أنه كان في كاليفورنيا لحضور فعالية خاصة لمؤسسته ثم شعر بالإرهاق يوم الثلاثاء ودخل المستشفى بعد إجراء بعض الفحوص.


وأشار الأطباء إلى أن التهابات المسالك البولية شائعة للغاية لدى كبار السن ويتم علاجها بسهولة، رغم أن بإمكانها الانتشار إلى مجرى الدم، وسيتم إعطاء كلينتون مضادات وريدية حتى الجمعة وعندئذ يمكن إعطاؤه مضادات عن طريق الفم لكن القياسات الحيوية للرئيس الأسبق مستقرة تمامًا.

الرئيس تعافى مساعد عدوي رئيس الرئيس الأسبق بيل كلينتون كلينتون عدو الـ مسالك بولية

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