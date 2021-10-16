«العارف للإنشاد الدينى» تحتفل بالمولد النبوى فى الإسكندرية

في إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تستقبل قاعة المسرح بمركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السابعة من مساء اليوم السبت، حفل للإنشاد الديني والتواشيح والمدائح النبوية، والذي تحييه فرقة "العارف" للإنشاد الديني، بقيادة المنشد أبوالمعارف أحمد أبوالمعارف.

يتضمن الحفل مجموعة من أشهر الابتهالات الصوفية من بينها: قمر سيدنا النبي، عيني لغير جمالكم، ابتهال يا كعبة البيت العتيق، رسول الله، مولد سيدنا النبي، الكبر علا الدموع، موال بحر الدموع، بأسمائك الحسني دعوتك سيدي، اغفر لعبدك ما مضي، أنا جايلك، طال الليل، كنت فين يا وعد، فوق كتافي حمل، سافر حبيبي، يا عاشقا، فاح المسك، علي باب سيدنا النبي، يا مالكا قدري، وغيرها.

يشار إلي أن فرقة "العارف"، فرقة إنشاد دينى تهدف إلى تعزيز قيم المواطنة والإنتماء والمحبة وقبول الآخر والتسامح والسلام فى المجتمع والحفاظ على الهوية المصرية ونبذ العنف ومواجهة الشائعات وحروب الجيل الخامس من خلال الفن الهادف .

ويعد مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية٬ أول المراكز الثقافية التي أنشأت في جمهورية مصر العربية٬ بل هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ في الإسكندرية وتقوم وزارة الثقافة بالإشراف عليه.

ويعتبر المركز ملتقى أهالي الإسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب الهوايات المتعددة والمثقفين والدارسين والهواه في كافة المجالات العلمية والفنية.

يقوم مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية بتوفير البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين بالمركز وحرصًا على النمو والنهوض بثقافة أهالي الإسكندرية٬ ويقوم المركز من خلال اقسامه المختلفة بأنشطة متعددة ومتباينة هادفة وقائمة علي دراسة متيقنة.



استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

ويسير صندوق التنمية الثقافية بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية، وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة .