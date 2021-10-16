«المبدع الصغير».. قسم جديد أتاح الفرصة للأطفال للمشاركة في «تراثنا»

استحدثت إدارة معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية في دورته الحالية 2021، قسما خاص أتاح من خلاله الفرصة للأطفال للمشاركة في المعرض بأعمالهم وأطلقت عليه "الطفل المبدع"، وضم عدد من الأطفال قاموا بتنفيذ منتجات من صنع أيديهم جذبت زواد المعرض.

أصغر مشاركة

قالت الطفلة مايا على (٩ سنوات)، إنها تحب الاعمال اليدوية وتقوم بمتابعة الفيديوهات التعليمية على الإنترنت، ومنها تتعلم الكثير من المشغولات اليدوية، بجانب بعض الأشياء التي يتولى والديها مساعدتها بها.

ومن ضمن ما تقوم “مايا” بصناعته مقلمة بقطع الخرز ومنه أيضا تستطيع صناعة حروفا باللغة الإنجليزية بتنوع الألوان لتخرج في النهاية بمنظر جمالي يمكن أن يقدم كهدية ويستخدم في تزيين المكتبات وغيرها، كما قامت بعمل "فواحة" للسيارت تتميز بشكل رائع وتستخدم أعواد القرفة في انبعاث الرائحة الطيبة.

من جانبها، قالت نادين أسامة (11 عاما)، أنها تستخدم الجلود في منتجات يدوية للزينة كالاكسسوارات و تعلمت هذه الحرفة من والدتها، مشيرة إلى أنها تشارك في المعرض للمرة الأولى وفخورة بذلك.

وأضافت أن فكرة إتاحة الفرصة للأطفال بالمشاركة في المعرض وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على زيارة المعرض شجعهم للغاية، وجعلهم فخورين بأنفسهم وأحبوا المشاركة في المعرض بشكل كبير.

وبدورها، أكدت هنا العفيفي (14 سنة)، أنها فور علمها بإتاحة الفرصة للأطفال للمشاركة في الدورة الحالية لمعرض تراثنا فرحت للغاية وقام والديها بالتقديم لها حتى تشارك بما صنعت بيديها.

وتشارك “هنا” بعرائس مصنوعة من القماش والخشب تستخدم في تزيين المنازل والمكاتب، وكذلك تستخدم "كدلايات" للسيارات، مؤكدة أنها تستطيع تنظيم وقتها بين الدراسة وصناعة المنتجات في وقت الفراغ بعد الانتهاء من دروسها ومدرستها.