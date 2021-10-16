السبت 16 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«المبدع الصغير».. قسم جديد أتاح الفرصة للأطفال للمشاركة في «تراثنا»

الطفل المبدع
الطفل المبدع

استحدثت إدارة معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية في دورته الحالية 2021، قسما خاص أتاح من خلاله الفرصة للأطفال للمشاركة في المعرض بأعمالهم وأطلقت عليه "الطفل المبدع"، وضم عدد من الأطفال قاموا بتنفيذ منتجات من صنع أيديهم جذبت زواد المعرض.

أصغر مشاركة

قالت الطفلة مايا على (٩ سنوات)، إنها تحب الاعمال اليدوية وتقوم بمتابعة الفيديوهات التعليمية على الإنترنت، ومنها تتعلم الكثير من المشغولات اليدوية، بجانب بعض الأشياء التي يتولى والديها مساعدتها بها.

ومن ضمن ما تقوم “مايا” بصناعته مقلمة بقطع الخرز ومنه أيضا تستطيع صناعة حروفا باللغة الإنجليزية بتنوع الألوان لتخرج في النهاية بمنظر جمالي يمكن أن يقدم كهدية ويستخدم في تزيين المكتبات وغيرها، كما قامت بعمل "فواحة" للسيارت تتميز بشكل رائع وتستخدم أعواد القرفة في انبعاث الرائحة الطيبة.

من جانبها، قالت نادين أسامة (11 عاما)، أنها تستخدم الجلود في منتجات يدوية للزينة كالاكسسوارات و تعلمت هذه الحرفة من والدتها، مشيرة إلى أنها تشارك في المعرض للمرة الأولى وفخورة بذلك.

وأضافت أن فكرة إتاحة الفرصة للأطفال بالمشاركة في المعرض وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على زيارة المعرض شجعهم للغاية، وجعلهم فخورين بأنفسهم وأحبوا المشاركة في المعرض بشكل كبير.

وبدورها، أكدت هنا العفيفي (14 سنة)، أنها فور علمها بإتاحة الفرصة للأطفال للمشاركة في الدورة الحالية لمعرض تراثنا فرحت للغاية وقام والديها بالتقديم لها حتى تشارك بما صنعت بيديها.

وتشارك “هنا” بعرائس مصنوعة من القماش والخشب تستخدم في تزيين المنازل والمكاتب، وكذلك تستخدم "كدلايات" للسيارات، مؤكدة أنها تستطيع تنظيم وقتها بين الدراسة وصناعة المنتجات في وقت الفراغ بعد الانتهاء من دروسها ومدرستها.

تراثنا الطفل المبدع فواحة معرض صغر مشاركة الطفلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

الأكثر قراءة

طارق شوقي يكشف حقيقة تخصيص فترة ثالثة بالمدارس بسبب الكثافة الطلابية

«التخطيط»: استثمارات البنية التحتية تجاوزت 100 مليار دولار خلال 7 سنوات

محمد الباز يكشف هوية مطلق شائعة «الميكروباص الشبح»

وزير الاتصالات يغادر إلى الإمارات للمشاركة في «جيتكس» و«إكسبو دبي»

اليوم.. افتتاح مشروع مساكن بديل العشوائيات بالبحر الأحمر بمليار جنيه

الرئيس السيسى: نستفيد ببعض أراضى الحكومة لعمل مشاريع للناس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

عفاف السيد

ظاهرة «جروبات الماميز»

سمر عادل

الصدمات الكبرى.. كيف وصلنا إلى الأزمة؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال يمكن تحقيقه «1-2»

محمد نجم

موجة تضخم عالمية.. ماذا يحدث ببساطة؟

د.محمد شادي

كيف يتأثر الاقتصاد المصرى بأزمة الطاقة العالمية؟

د. داليا مجدي عبدالغني

حفنة من الانتصارات

حسين دعسة

نذر الحرب الأهلية في لبنان.. الوقود متوفر للأسف

صور

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

فض الاشتباك.. كيف يصل قطاع غزة إلى تهدئة طويلة؟

سارة شريف تكتب: سر «رون أراد»

عبر مصر.. طلب إسرائيلى إلى حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى