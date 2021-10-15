السبت 16 أكتوبر 2021
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الكرازة

الكنيسة المارونية بمصر تحيي تذكار القدّيسة تيريزيا الأفيليّة المعترفة

شيحان
شيحان

تحتفل الكنيسة المارونية الكاثوليكية في مصر، برئاسة الأنبا جورج شيحان، اليوم الجمعة، بحلول الجمعة من الأسبوع الرابع بعد عيد الصليب المكرم، وتذكار القدّيسة تيريزيا الأفيليّة المعترفة (1582).
وذكرت الكنيسة عنها: "القدّيسة تيريزيا الأفيليّة المعترفة ولدت في مدينة أفيلا في اسبانيا عام 1515. انضمت الى رهبنة الكرمليت، فخطت خطوات جبارة في طريق الكمال وكان لها تجارب صوفية ومكاشفات إلهية. بدأت إصلاح رهبنتها فتعرضت لصعوبات جمة، ولكنها بقيت ثابتة الجأش حتى تغلبت على كل شيء. لها كتب حوت تعليماً صوفيّا رفيعاً إعتُمد على خبرتها الخاصة بشؤون السماء. توفيت عام 1582".
تكتفي الكنيسة المارونية في مصر، خلال احتفالات اليوم بالقداس الالهي الذي يُقرأ خلاله رؤيا القدّيس يوحنّا، وانجيل القدّيس لوقا.
بينما تُقتبس العظة الاحتفالية  من شرح لسفر يوئيل للقدّيس هيرونيمُس الذي عاش في الفترة (347 - 420)، وهو كاهن ومترجم الكتاب المقدّس ومعلم في الكنيسة، لتحمل العظة شعار  "الرّب ينتظرُ بثباتٍ توبتَنا ويفرح بها".
وتقول:"اِرجعوا إِلَيَّ بكُلِّ قُلوبِكم"، عبّروا عن توبتكم "بِالصَّوم والبُكَاءَ والِانتِحاب". إذا صُمتم الآن، فسوف تشبعون؛ إذا بكيتم الآن، فسوف تضحكون؛ إذا حزنتم الآن، فسوف تُعزّون... أسألكم أن "تمَزِّقوا قُلوَبَكم لا ثِيابَكم"  لأنّها مليئة جدًّا بالخطايا لدرجة أنها ستَفنى من تلقاء نفسها مثل الزِّقَاقِ الجلديّة إن لم تقوموا بتمزيقها.
وتختتم: "بعد أن تفعلوا ذلك، عودوا إلى الربّ إلهكم الذي جعلَتكم خطاياكم السابقة غرباء عنه. لا تيأسوا من نيل الغفران بسبب فداحة أخطائكم، لأنّ رحمته العظيمة ستمحو الخطايا الكبيرة. إنّه طيّب ورحوم، ويفضّل توبة الخاطئين على موتهم  وهو "حَنونٌ رَحيم طَويلُ الأَناة كَثيرُ الرَّحمَة" ، لا يحذو حذو البشر من ناحية نفاذ الصبر، بل ينتظرُ بثباتٍ توبتَنا".

المطران جورج شيحان الانبا جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية الانبا جورج شيحان المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان شيحان

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