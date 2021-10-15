الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وائل كفورى يتعرض لحادث مروع بسيارته فى بيروت

وائل كفوري
وائل كفوري

أفادت مواقع إعلامية لبنانية، بتعرض النجم اللبناني​ وائل كفوري لحادث سير مروع على طريق أوتوستراد جبيل اللبناني، باتجاه بيروت.

وعلي الفور تم نقل كفوري إلى مستشفى معونات جبيل للمعالجة، وأفادت مصادر صحفية لبنانية بأن حالته الصحية مستقرة وهو يخضع لبعض الفحوص.

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وكان ​وائل كفوري​ قد طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة «​البنت القوية​» قبل دقائق قليلة على قناته الخاصة على يوتيوب.

العمل من كلمات وألحان الفنان ​سليم عساف​ وتوزيع ​عمر صبّاغ​ وقد تم تسجيله في استوديو الملحن ملحم أبوشديد.

الأغنية بعيدة كل البعد عن الأغنيات الرومانسية التي سبق أن قدمها وائل في السابق وظهر فيها وهو يستمتع بوقته مع أصدقائه ويغني الأغنية التي انتظرها محبوه منذ فترة طويلة، مع الإشارة إلى أنه لا زال يحقق نجاحًا كبيرًا بأغنية «كلنا مننجر» وهي تتر مسلسل «داون تاون».

طريق عمل صورة حادث سير صور وست صحفي

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