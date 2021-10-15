«جعجع»: السعي لإقالة القاضي في انفجار مرفأ بيروت هدفه قتل التحقيق ⁧

أكد سمير جعجع قائد حزب القوات اللبنانية، اليوم الجمعة، أن السعي لإقالة القاضي في انفجار مرفأ بيروت هدفه قتل التحقيق.‫

وقال قائد حزب القوات اللبنانية، إنه يجب الذهاب إلى لجنة تقصي حقائق دولية حول انفجار المرفأ، لافتا إلى أن التحقيق المحلي لن يأتي بنتيجة.

كانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أعلنت أنه تم توقيف 19 شخصاً في حوادث الطيونة ممن ثبت تورطهم في الاشتباك المسلح الذي أسفر عن سقوط ضحايا.

وشيع لبنان اليوم ضحايا الاشتباكات في بيروت، حيث ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات التي وقعت في منطقة الطيونة في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الخميس، إلى سبعة بعد وفاة جريح متأثرا بجراحه.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، الجمعة، أن عدد ضحايا الاشتباكات المؤسفة التي شهدها لبنان في منطقة الطيونة ارتفع إلى سبع، بعد وفاة جريح متأثرا بإصاباته البالغة.

ولفتت الصحة اللبنانية إلى أن العدد الأكبر من الجرحى خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة، ولا يزال أربعة في طور تلقي العلاج، مضيفة أن حالة الجميع جيدة.

وأقفلت الجمعة جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة حدادا على أرواح الضحايا.