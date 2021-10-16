السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إطلالات نجوم الفن على الـ«ريد كاربت» بمهرجان الجونة السينمائى (صور)

يسرا
يسرا

أسدل الستار على أول ريد كاربت لمهرجان الجونة السينمائى في دورته الخامسة الذي أنطلقت الجمعة بقاعة المؤتمرات.

وتوافد عدد كبير من النجوم على ريد كاربت الفيلم المغربي "علي صوتك" للمخرج نبيل عيوشي، وأبرز هؤلاء النجوم، جمال سليمان ودانا حمدان وشقيقتها ميس حمدان ويسرا وجميلة عوض ودرة ورانيا يوسف وأمينة خليل.

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة


وتميزت إطلالات النجمات بالبساطة، حيث ارتدت يسرا فستان احمر بتصميم بسيط، كما ارتدت أمينة خليل فستان باللون الذهبي ،وارتدت دانا حمدان جمبسوت باللون الزهري، وارتدت شقيقتها ميس حمدان فستان باللون اللبني، وارتدى الفنان اللبناني نيكولا معوض بدلة بدون قميص باللون البنفسجي.

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة
مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بالدورة الخامسة، حيث يستمر حتى 22 أكتوبر الحالي، بحضور العديد من النجوم والنجمات من ضمنهم الفنانة يسرا والتي تحضر هذه الدورة بصفتها عضوة باللجنة الاستشارية لمهرجان الجونة، بالإضافة لحضور كلًا من ليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب. ووقع الاختيار على الفنان أحمد السقا لتكريمه هذه الدورة ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، وتعتبر هذه الجائزة مخصصة للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية.

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بالدورة الخامسة، حيث يستمر حتى 22 أكتوبر الحالي، بحضور العديد من النجوم والنجمات من ضمنهم الفنانة يسرا والتى تحضر هذه الدورة بصفتها عضوة باللجنة الاستشارية لمهرجان الجونة، بالإضافة لحضور كلًا من ليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب. ووقع الاختيار على الفنان أحمد السقا لتكريمه هذه الدورة ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، وتعتبر هذه الجائزة مخصصة للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية.

مهرجان الجونة
ليلى علوي سمية الخشاب رانيا يوسف اللجنة الاستشارية دورته

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وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

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