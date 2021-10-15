الجمعة 15 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تسيير 100 رحلة جوية بمطار برج العرب

مطار برج العرب
مطار برج العرب

استقبلت صالات السفر والوصول بمطار برج العرب الدولي، اليوم، 100 رحلة جوية دولية وداخلية وتجارية، لنقل نحو 19 ألف راكب من مختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارة الطيران المدني، على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى البلاد في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتواصل السلطات المختصة بمطار برج العرب اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، ووفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا"، ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات. 

مطار برج العرب الدولي الحركة السياحية الدولية وزارة الطيران المدني الاتحاد الدولي للنقل الجوي منظمة الصحة العالمية

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وائل لطفي

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