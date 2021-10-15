بفستان أحمر.. يسرا تتألق فى اليوم الثانى لمهرجان الجونة

خطفت النجمة الكبيرة الفنانة يسرا الأنظار على السجادة الحمراء على ريد كاربت مهرجان الجونة في اليوم الثاني.

وارتدت يسرا فستانًا طويلًا من الستان لونه أحمر، حيث وصفها البعض بالإطلالة الأكثر شبابية بالمهرجان، فيما نسقت معه شنطة ذهبية اللون وأسورة فرعونية.

يسرا

فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة

وشهدت فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي، ندوة للفنان أحمد السقا، على هامش تكريمه في حفل الافتتاح مساء الخميس، بحضور عدد من نجوم الفن المشاركين في المهرجان، أبرزهم يسرا، منى زكي، منة شلبي، هند صبري، شريف منير.

وتتضمن الفعاليات، جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا، الساعة 12 ظهر اليوم وتستمر حتى الساعة 2 عصرًا، بخلاف عرض السجادة الحمراء كازابلانكا بيتس، لعرض فيلم علي صوتك، ومدته 102 دقيقة، وذلك في الساعة 5.30 مساء اليوم في فيستيفال بلازا بالجونة.

كما يتم عرض مجموعة من الأفلام المشاركة في المهرجان، منها فيلم ضوء طبيعي، الساعة 3:45 عصرًا، ومدته 103 دقائق، كذلك عرض فيلم أرتور رامبوا في الساعة 7 مساءً ومدته 86 دقيقة، بقاعة أوديمكس.

وفي سي سينما 1، من المقرر عرض فيلم الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانيك، الساعة 3:15 عصرًا ومدته 82 دقيقة، وفيلم ثانية واحدة الساعة 6 مساءً ومدته 105 دقائق، وفيلم ملعب الساعة 9:15 مساءً ومدته 72 دقيقة.

وفي سي سينما 2، سيتم عرض عدد من الأفلام منها الساعة 3 عصرًا فيلم حياة إيفانا ومدته 80 دقيقة، وفيلم حيوان الساعة 5:45 مساءً ومدته 120 دقيقة.

وفي سي سينما 3، عرض فيلم كريستوف كيشلوفسكي: أنا بين بين، ومدته 56 دقيقة وذلك في الساعة 3:15 عصرًا، وفيلم الأوليمبياد - باريس الحي الـ 13 في الساعة 8:45 مساءً ومدته 106 دقائق.

وفي سينما أرينا، عرض فيلم كوبيليا الساعة 6:45 مساء اليوم ومدته 82 دقيقة، وفيلم ماما أنا بالمنزل الساعة 9:30 مساءً ومدته 104 دقائق.