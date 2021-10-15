البيت الأبيض يكشف تفاصيل خطة الحد من «المخاطر البنيوية»

كشف البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن تفاصيل خطة حكومية للحد من "مخاطر بنيوية" تواجه الاقتصاد الأمريكي نتيجة تغيّر المناخ.



وأشار مسئولون أمريكيون إلى أن الاستراتيجية ستبدأ بالتأقلم مع البيئة المتغيرة والحد من الأضرار المالية الناجمة عن أحوال الطقس التي أحدثت أضرارًا في المنازل والأعمال التجارية وعطلت سلاسل الإمداد، وفقًا لوكالة فرانس برس.



وتتراوح السياسات المرتقبة من معايير للرهن العقاري وسياسات شراء حكومية وصولًا إلى القواعد التي تحكم صناديق التقاعد وتوفير التأمين والمعلومات للمستثمرين.



وقالت مستشارة الرئيس جو بايدن بشأن المناخ جينا ماكارثي «إن كان العام الجاري كشف شيئًا ما لنا فهو أن التغير المناخي يمثل خطرًا عاجلًا ومتواصلًا وبنيويًا لاقتصادنا ولحياة وكسب عيش الأمريكيين العاديين»، وقالت للصحافيين: «علينا التحرك فورًا».



وذكر تقرير البيت الأبيض أن أحوال الطقس القاسية كلفت الأمريكيين مبلغًا إضافيًا قدره 600 مليار دولار كأضرار مادية واقتصادية على مدى السنوات الخمس الماضية، مشيرًا إلى أن مخاطر مرتبطة بتغير المناخ مدرجة ضمنيًا في خطط التقاعد كلفت المتقاعدين الأمريكيين المليارات.



وتأتي المبادرة عقب أمر تنفيذي أصدره بايدن في مايو (أيار) يوجه الوكالات المالية بالبحث عن سبل للتخفيف من المخاطر في النظامين المالي والاقتصادي، والتي تم إطلاق جزء منها في الأيام الأخيرة.



وتقترح وزارة العمل قاعدة تسمح لمديري الصناديق التقاعدية بأخذ الأهداف البيئية والاجتماعية في الحسبان في الاستثمارات، فيما تنظر أعلى هيئة رقابة للسوق في كشف قواعد المخاطر التي يمثلها التغير المناخي بالنسبة للاستثمارات.



وأطلقت وزارة الخزانة دراسة بشأن تأثير مخاطر المناخ على دخل العائلات، فيما ستأخذ وكالات الإسكان المخاطر بعين الاعتبار بالنسبة لقروض شراء المنازل والتأمين في حال وقوع فيضانات.



وذكر التقرير أن خطة الرئيس المقبلة للموازنة «ستشمل تقييمًا من الحكومة الفيدرالية بشأن التعرض لخطر المناخ».



وقالت ماكارثي: «ما زال هناك مزيد من العمل الذي يجب القيام به.. لكن هذه خطوة أولى مهمة في إطار جهودنا للتعامل مع التهديد البنيوي الذي يمثله التغير المناخي لاقتصادنا وعمالنا وعائلاتنا، كما للمتقاعدين لدينا».