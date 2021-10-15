حصاد القوى العاملة اليوم.. «سعفان» يلتقي مدير منظمة العمل العربية.. والخميس إجازة المولد

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم، عدد من الأحداث الهامة، حيث التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمكتبة بديوان عام الوزارة، فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، للتباحث حول عقد الدورة المقبلة لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلي 26 أكتوبر الجاري بالعاصمة القطرية - الدوحة، بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال)، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة.

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كما أعلن وزير القوى العاملة، أن يوم الخميس المقبل الموافق 21 أكتوبر 2021، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بدلًا يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر الجاري.

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وأعلن الوزير، قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 698 شاباً، منهم اثنين من ذوي الهمم من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1401 شاب، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

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وأعلن وزير القوى العاملة أيضا، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان في الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ52 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 68 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال وزير القوى العاملة، إن المستحقات بلغت 144 ألفاً و 778 دولاراً ،أى ما يعادل 2 مليون و270 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

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ومن جانبه قال أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، إن المديرية قامت خلال شهر سبتمبر الماضي، في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 14 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 195 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم تلقى 63 شكوى عمالية وتم تسوية 21 شكوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ20 شكوى، و19 شكوى ما زالت تحت البحث.

https://www.dostor.org/3599430