الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا: إعلان التشكيل الوزارى فى 26 أكتوبر.. وعودة البرلمان 22 نوفمبر

جستن ترودو
جستن ترودو

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الجمعة، أنه سيعلن عن تشكيلته الوزارية الجديدة يوم 26 أكتوبر الجاري، والتي ستقود الحكومة إلى ولاية ثالثة تركز على إنهاء الحرب ضد جائحة كورونا "كوفيد - 19"، وإعادة بناء الاقتصاد الذي دمره الوباء.

وسيكون أمام الوزراء بعد ذلك، حوالي شهر للاستقرار في وظائفهم قبل استدعاء البرلمان في 22 نوفمبر المقبل- بعد شهرين فقط من انتخابات 20 سبتمبر الماضي- والتي أعادت الحزب الليبرالي إلى الحكم بأقلية برلمانية ثانية على التوالي.

وقال مكتب ترودو، في بيانٍ له، إن رئيس الوزراء يخطط للتحدث عبر الهاتف مع قادة المعارضة في وقتٍ مبكر من الأسبوع المقبل لمناقشة أولويات الكنديين، وكيف ينبغي لمجلس العموم استئناف العمليات مع استمرار الموجة الرابعة من الوباء.

ومن بين أولى أوامر العمل، كما يقول البيان، العمل مع قادة المعارضة لضمان تلقيح جميع أعضاء البرلمان بشكلٍ كامل قبل أن تطأ أقدامهم مجلس العموم- وهي القضية التي يتفق عليها الليبراليون وحزب الكتلة الكيبيكية والحزب الديمقراطي الجديد، لكنه يسبب صراعًا محتملاً مع زعيم حزب المحافظين المعارض، إيرين أوتول، الذي رفض، حتى الآن، الكشف عن عدد نوابه الذين حصلوا على اللقاح، حيث يرفض الحزب إجبار نوابه على الحصول على جرعتي اللقاح.

وفي الوقت نفسه، يريد المحافظون من مجلس العموم، استئناف العمليات الشخصية العادية، ويعارضون بشدة أي استمرار للنموذج الهجين- مع وجود عدد قليل فقط من أعضاء البرلمان جسديًا في القاعة مع مشاركة الباقين بشكل افتراضي.

أوتاوا البرلمان الكندى ترودو الحكومة الكندية كندا

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